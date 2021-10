Disney+, film e serie da vedere a Halloween 2021

Disney+ accoglie Halloween 2021 con una sfilza di contenuti a tema: ecco le serie TV e i film da guardare il 31 ottobre.

Disney+ si prepara a Halloween 2021 con una collezione dedicata, che mette insieme film, serie TV e cartoni animati a tema. Di contenuti ce ne sono davvero per tutti i gusti, ma quali sono i migliori da tenere in considerazione?

In questo articolo abbiamo cercato di accontentare un po’ tutti, spaziando dall’horror puro, passando per qualcosa di più soft, fino ad arrivare all’animazione. Minimo comune denominatore “la notte delle streghe”, quindi atmosfere tetre, zucche, pipistrelli e chi più ne ha più ne metta.

Leggi anche: 5 serie da vedere su Netflix a Halloween 2021

Disney+: cosa vedere a Halloween

Da Classici intramontabili a serie TV che meritano un po’ di attenzione, ecco i contenuti presenti sulla piattaforma da tenere in considerazione per il 31 ottobre.

Just Beyond (serie TV)

Disponibile dal 13 ottobre, questa serie antologica è tratta dai fumetti e dal mondo di R.L. Stine (papà di Piccoli Brividi) e racconta otto storie diverse tra loro, con il cast che cambia di episodio. L’unico aspetto che le accomuna è il soprannaturale nelle sue diverse forme, non mancheranno quindi alieni, fantasmi, mondi paralleli e streghe. Più che a impaurire il suo pubblico, Just Beyond mira a stuzzicare la sua fantasia con storie capaci di incuriosire, senza spingere troppo sulla componente più spaventosa. Ciò non significa che rinunci a momenti di tensione, ma quelli della serie Disney+ sono “brividi leggeri”. Lo show, infatti, è adatto a grandi e piccoli.

American Horror Story (serie TV)

Discorso diverso per American Horror Story, che schiaccia invece l’acceleratore su jump-scare e splatter. Ogni stagione della serie si concentra su una storia diversa, ma tutte all’insegna della paura. Dalla prima, Murder House, passando per Asylum, Freak Show e 1984, lo show ideato da Ryan Murphy è rientrato nelle grazie del pubblico per merito di personaggi ben scritti, trame intricate e tanti colpi di scena – per non parlare delle ambientazioni da brivido che fanno da sfondo. Coloro che hanno voglia di trascorrere la giornata di Halloween 2021 in compagnia di qualcosa di terrificante, American Horror Story potrebbe essere la scelta giusta.

Into the Woods (film)

Dall’horror di Ryan Murphy a un musical per tutta la famiglia. Into the Woods prende in prestito personaggi di fiabe diverse per raccontare una storia unica, dove un fornaio e sua moglie devono cercare di annullare la maledizione di una strega per poter avere un figlio. Con un cast d’eccezione, in cui spiccano i nomi di Meryl Streep e di Emily Blunt, la pellicola porta lo spettatore in un bosco pieno di zone d’ombra che producono una luce fiabesca, chiarori incerti e colori che appaiono saturi e luminosi anche in pieno buio. Il setting ideale per la giornata del 31 ottobre!

Gravity Falls (serie animata)

Vincitrice dell’Annie Award come “Miglior produzione televisiva animata” nel 2015, la serie si incentra su due fratelli gemelli che vanno in vacanza dal loro prozio nella città di Gravity Falls, nello stato dell’Oregon. Il posto, tuttavia, si rivela colmo di misteri inspiegabili e la vacanza dei protagonisti prenderà una piega diversa, trasformandosi in un’avventura investigativa al limite tra l’horror e il fantastico. Così, lo show viene infarcito di riferimenti letterari e cinematografici a questi due generi: non mancano insomma zombi, gnomi, unicorni e demoni, e tutti gli episodi sono contrassegnati da un piacere per il brivido e il mistero, sconfinando spesso e volentieri nell’horror puro.

The Nightmare Before Christmas (film)

Il Classico per eccellenza da vedere a Halloween su Disney+. The Nightmare Before Christmas è una delle opere di maggior successo di Tim Burton e segue la storia di uno scheletro, capo di un luogo di raccolta per tutti i mostri noto come Halloween Town, che viene risucchiato da un albero e finisce nel mondo del Natale. Affascinato dalla neve, dalle lucine e dalla gioia di quel posto, decide così di portare la magia del Natale nella sua città, che fino a quel momento non aveva fatto che prepararsi al 31 ottobre di anno in anno. Un film in stop-motion adatto a un pubblico di ogni età, che, nonostante sia spesso trasmesso in televisione sotto le festività natalizie, rende pienamente omaggio alla “notte delle streghe”.

Quale di queste produzioni vi farà compagnia il 31 ottobre?