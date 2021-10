Code Week 2021, Osmo a sostegno della formazione STEM

Il sistema di gioco festeggia il mese della programmazione ed evidenzia l’importanza dell’apprendimento delle materie STEM sin da piccoli.

Al giorno d’oggi le discipline che vengono definite STEM (Scienza, Tecnologia, Engineering-Ingegneria e Matematica) sono skills essenziali per il mondo, non solo lavorativo, del futuro. La programmazione informatica è infatti ritenuta, insieme all’elettronica e alla robotica, la quarta abilità fondamentale per le nuove generazioni che si trovano a dover affrontare un mondo sempre più digitalizzato e che richiede loro conoscenze trasversali e tecnologiche. Per questo è ormai importante insegnare le materie STEM ai ragazzi e magari fin dalla più tenera età.

Osmo a sostegno delle materie STEM

L’importanza di iniziare a sostenere il pensiero computazionale e il “coding” nelle scuole è dimostrata anche dalla decisione del Governo di introdurre entro il 2022, nella scuola dell’infanzia e nel primo di istruzione, lo studio di materie STEM nel curriculum (Mozione n. 1-00117 del 12 marzo 2019). Ma avvicinare i più piccoli alle discipline STEM cercando di rendere l’apprendimento divertente ed educativo è una sfida difficile e importante.

“Insegnare ai bambini a codificare li rende lavoratori, non creatori. È la creatività che ha dato vita a nuovi prodotti, come l’iPhone, e nuove industrie, come il trasporto autonomo, ed è per questo che abbiamo pensato a prodotti come il Coding Starter Kit, che permette ai bambini di attingere alla loro creatività in modo che possano esplorare entrambi i lati del loro cervello durante il gioco”.

E’ quanto sostiene Pramod Sharma, CEO e co-fondatore di Osmo, una delle aziende che per prime ha prontamente raccolto la sfida introducendo nei suoi giochi una metodologia che fonde scienza, tecnologia, matematica e ingegneria alle materie artistiche. Una strategia che aiuta anche i più piccoli a entrare nel mondo della programmazione e arrivare pronti per la sua introduzione nelle scuole.

Progettato per bambini dai 5 ai 10 anni, Coding Starter Kit aiuta i bambini a costruire abilità di codifica da zero attraverso un gioco pratico. Il gioco permette di apprendere i fondamenti della codifica dai livelli base a quelli più avanzati, aiutando i bambini a sviluppare capacità di calcolo mentale e logica. I bambini dovranno guidare il simpatico Awbie in un’avventura magica mettendo insieme i comandi resi disponibili nella scatola e guidando il loro amico in un labirinto di fragole. Osmo Coding Starter Kit for Amazon Fire (2020) è disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico di 119,99€; Osmo Coding Pack (2020) è disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico di 99,99€.