Huawei MateBook X Pro 2021 in sconto di 500 euro su Amazon!

Il nuovo e potente Huawei MateBook X Pro 2021 torna in sconto di ben 500 euro per una manciata di giorni! Attenzione: pochi pezzi disponibili.

L’estate si sta per concludere e tra le offerte che Amazon ha deciso di lanciare in questi giorni ce n’è una che chi è alla ricerca di un potente notebook ad un prezzo mai visto prima non può lasciarsi scappare! È il caso del nuovo MateBook X Pro, il notebook top di gamma di casa Huawei che a pochi mesi dal suo lancio (parliamo della versione del 2021) scende di prezzo con uno sconto di ben 500 euro rispetto al prezzo di listino.

Il nuovo MateBook X Pro 2021 vanta un display 3K FullView e un rapporto screen-to-body del 91%. Sotto la scocca troviamo il processore Intel Core di undicesima generazione che, unito a un nuovo sistema di raffreddamento intelligente, è in grado di fornire prestazioni più efficienti rispetto ai modelli precedenti.

Una delle caratteristiche più interessanti dei MateBook di Huawei è lo schermo touch-screen che in questo modello del 2021 diventa ancora più preciso e consente di scorrere, zoomare, selezionare elementi e fare gli screenshot semplicemente scorrendo le dita.

Non solo. Con la nuova linea di Matebook, Huawei introduce una funzionalità che chi si trova a lavorare in smart working o a seguire le lezioni a distanza apprezzerà in modo particolare. Huawei Share punta ad abbattere le barriere di interazione tra più di un dispositivo consentendo di utilizzare fino a tre app mobile contemporaneamente sul notebook: più schermi vengono così trasportati su uno schermo unico, il trasferimento file è rapidissimo ed è possibile gestire le telefonate e le videocall direttamente dal laptop.

Lo sconto riguarda il MateBook X Pro 2021 nella potente configurazione con 16 GB di RAM e 1 TB di spazio su disco SSD per una velocità senza precedenti. Sotto la scocca c’è il processore Intel i7-1165G7 e la scheda grafica è la Iris Xe Graphics di Intel.

La scheda tecnica del Matebook X Pro 2021 in sconto

Sistema operativo : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Display : 13,9″ 3K FullView multi-touch con 10 punti sensibili e funzionalità di cattura dello schermo con scorrimento (3000×2000 pixel)

: 13,9″ 3K FullView multi-touch con 10 punti sensibili e funzionalità di cattura dello schermo con scorrimento (3000×2000 pixel) Dimensioni : 304 x 217 x 14,6 mm

: 304 x 217 x 14,6 mm Peso : 1,33 kg

: 1,33 kg Processore : Intel Core i7-1165G7 di undicesima generazione

: Intel Core i7-1165G7 di undicesima generazione Memoria : 16 GB di RAM LPDDR4x 4266 MHz

: 16 GB di RAM LPDDR4x 4266 MHz Archiviazione : 1 TB SDD

: 1 TB SDD Webcam : Fotocamera incassata da 1 MP (720p HD)

: Fotocamera incassata da 1 MP (720p HD) Batteria : fino a 10 ore in riproduzione video

: fino a 10 ore in riproduzione video Colorazioni: Grigio (Space Grey)

