Kindle Paperwhite scende al minimo storico per pochi giorni!

Il Kindle Paperwhite di Amazon scende al prezzo più basso di sempre in vista dell’uscita dei nuovo modelli. E anche Kindle Unlimited è in super offerta!

La nuova generazione di Kindle Paperwhite, annunciata nei giorni scorsi da Amazon, si prepara a mandare in pensione i dispositivi che abbiamo amato e apprezzato negli ultimi anni e questo significa che è il momento dei SALDI! Oggi, forse nel tentativo di smaltire un po’ le scorte, Amazon ha deciso di proporre l’attuale generazione di Kindle Paperwhite al prezzo di più basso, scontando la versione con 8 GB di archiviazione del 31% e quella con 32 GB bel 34%!

Chi non è ancora entrato nel mondo degli e-reader può approfittare di questa ghiotta occasione, mentre chi conosce già bene i dispositivi di Amazon può trovare in questo prezzo ridotto il momento per fare un regalo ai propri cari.

Kindle Paperwhite, il Kindle più venduto di sempre, scende a 89,99 euro invece di 129,99 euro, con un risparmio di 40 euro. Il prezzo si riferisce alla versione con pubblicità, mentre la versione senza pubblicità non è al momento disponibile.

Kindle Paperwhite (8 GB, con pubblicità) Il Kindle Paperwhite più sottile e leggero che mai, con uno schermo da 300 ppi per leggere come sulla carta stampata e senza riflessi Compra su Amazon Kindle Paperwhite con schermo antiriflesso ad alta risoluzione da 6" da 300 ppi per leggere come sulla carta stampata e senza riflessi, anche alla luce diretta del sole. È un dispositivo resistente all’acqua (IPX8), testato anche per resistere a immersioni accidentali. La ricarica dura settimane, la luce integrata è regolabile per leggere in ambienti interni ed esterni, sia di giorno che di notte. Spazio di archiviazione da 8 GB, dimensioni pari a 167 x 116 x 8,18 mm. È dotato di connessione Wi-Fi.

Il risparmio, come anticipato in apertura, sale ancora per il Kindle Paperwhite nella versione con 32 GB di archiviazione: 104,99 euro invece di 159,99 euro, con un risparmio di ben 55 euro.

Kindle Unlimited al prezzo più basso di sempre

Con l’occasione Amazon ha deciso di scontare sensibilmente anche il servizio in abbonamento Kindle Unlimited che dà accesso senza limiti a più di un milione di ebook. Generalmente proposto a 9,99 euro al mese, oggi Kindle Unlimited è gratis per due mesi. Per approfittare subito dell’offerta, valida fino al 30 novembre 2021, è sufficiente collegarsi a questo indirizzo e cliccare su Iscriviti ora e usufruisce di un periodo d’uso gratuito.