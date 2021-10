Netflix, serie TV e film in uscita tra il 25 e il 31 ottobre

Tutti i film e le serie TV in uscita su Netflix dal 25 al 31 ottobre 2021: dalla seconda stagione di La mitomane al film Army of Thieves.

Netflix accoglie nuovi contenuti nell’ultima settimana del mese, che va dal 25 al 31 ottobre. Per prepararsi al meglio a Halloween, di cui abbiamo già parlato per consigliarvi 5 serie TV da vedere, il colosso dello streaming introdurrà nuove produzioni da brivido.

Tra i film originali spunta infatti Non dormire nel bosco stanotte – Parte 2, secondo capitolo della pellicola polacca che vedrà una delle sopravvissute di nuovo in pericolo di vita. Ad affiancarla ci sarà un poliziotto alle prime armi, che dovrà impedire una carneficina cercando di superare le proprie paure.

Spazio poi ad Army of Thieves, che segue le vicende di un rapinatore di origini tedesche assoldato da una ragazza per entrare a far parte di una banda di ladri. L’obiettivo è quello di progettare un colpo mentre il mondo è minacciato da un’apocalisse zombie.

Per quanto riguarda le serie TV originali, invece, è il turno della seconda stagione di La mitomane, di cui è protagonista una madre e moglie trascurata e stanca che, temendo un tradimento da parte del marito, si finge malata per attirare la sua attenzione.

In uscita poi la terza stagione di Luis Miguel e la prima di Il tempo che ti do. Quest’ultimo è uno show spagnolo incentrato su Lina, che, dopo la rottura con il fidanzato Nico, tenta di dimenticarlo evitando di pensare a lui in tutti i modi.

Netflix: tutte le novità tra il 25 e il 31 ottobre

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

Sintonia (stagione 2) – 27 ottobre

Guida astrologica per cuori infranti (stagione 1) – 27 ottobre

The Motive: in cerca di un movente (miniserie) – 28 ottobre

Luis Miguel – La serie (stagione 3) – 28 ottobre

La mitomane (stagione 2) – 29 ottobre

Colin in bianco e nero (miniserie) – 29 ottobre

Il tempo che ti do (stagione 1) – 29 ottobre

Film originali di Netflix

Non dormire nel bosco stanotte – Parte 2 – 27 ottobre

Army of Thieves – 29 ottobre

Gli altri film

005 matti – Da Hong-Kong con furore – 27 ottobre

317 battaglione d’assalto – 27 ottobre

Brelan d’as – 27 ottobre

Calmos – 27 ottobre

Charlie e le sue due ragazze – 27 ottobre

Confidences pour confidences – 27 ottobre

È dura per tutti – 27 ottobre

Il giudice – 27 ottobre

La cliente – 27 ottobre

La face cachée – 27 ottobre

La maschera sul cuore – 27 ottobre

La trappola – 27 ottobre

Le strane licenze del caporale Dupont – 27 ottobre

Les Spécialistes – 27 ottobre

Lui portava i tacchi a spillo – 27 ottobre

Merci la vie – Grazie alla vita – 27 ottobre

Parla pure, m’interessa – 27 ottobre

Porca vacca mi hai rotto… – 27 ottobre

Solo mia – 27 ottobre

Terminus – 27 ottobre

Una cascata tutta d’oro – 27 ottobre

Show

Sex: Unzipped – 26 ottobre

Stand-up comedy

Haroun – 27 ottobre

Documentari

She Got Game – 29 ottobre

Contenuti in scadenza

Di seguito è possibile trovare tutti i film, le serie e i documentari che lasceranno la piattaforma nella settimana dal 25 al 31 ottobre 2021.

Film in scadenza

Benvenuto a Marly-Gomont – 27 ottobre

Sono dappertutto – 27 ottobre

West Coast – 27 ottobre

L’uomo della pioggia – 31 ottobre

10 regole per fare innamorare – 31 ottobre

A.C.A.B – All Cops Are Bastards – 31 ottobre

Ajji – 31 ottobre

Ancora 48 ore – 31 ottobre

Angry Birds – Il film – 31 ottobre

Benvenuto Presidente! – 31 ottobre

Birth Mother – Ossessione fatale – 31 ottobre

Caccia a ottobre rosso – 31 ottobre

Dove eravamo rimasti – 31 ottobre

Fiori d’acciaio – 31 ottobre

Galaxy Quest – 31 ottobre

Grease 2 – 31 ottobre

I ponti di Madison County – 31 ottobre

Il divo – 31 ottobre

Il principe abusivo – 31 ottobre

Il segreto di Natale – 31 ottobre

Io e lei – 31 ottobre

Jackass 3 – 31 ottobre

La settima profezia – 31 ottobre

Little Singham: Mahabali – 31 ottobre

Mister Felicità – 31 ottobre

Non è un’altra stupida commedia americana – 31 ottobre

Otto cognomi catalani – 31 ottobre

Si accettano miracoli – 31 ottobre

Sniper 5 – Fino all’ultimo colpo – 31 ottobre

Swiped – 31 ottobre

Sword Art Online the Movie: Ordinal Scale – 31 ottobre

The Bittersweet – 31 ottobre

Top Gun – 31 ottobre

Tutte pazze per Charlie – 31 ottobre

Tutto può cambiare – 31 ottobre

Tutto tutto niente niente – 31 ottobre

Serie in scadenza

Donne brillanti – Le interviste di Reese Witherspoon – 28 ottobre

The Code – 31 ottobre

Documentari in scadenza

Roll Red Roll – 25 ottobre

Belluscone – Una storia siciliana – 31 ottobre

Cracked Up: la storia di Darrell Hammond – 31 ottobre

Going Clear – Scientology e la prigione della fede – 31 ottobre

Silvio Forever – 31 ottobre

The Untold Tales of Armistead Maupin – 31 ottobre

