Gli hard disk esterni di WD in offerta fino al 42%

Se dovete fare backup e portare in giro i vostri file più preziosi, ecco tutti gli hard disk di Western Digital in offerta fino al 42% su Amazon!

Il Black Friday 2021 si avvicina e Amazon, come ogni anno, non rinuncia a interessanti offerta a ridosso del grande e attesissimo evento. Oggi questi sconti riguardano dei prodotti che non possono mancare nelle nostre case e nelle nostre borse: gli hard disk di Western Digital, tra le aziende leader nel settore dell’archiviazione, in offerta a prezzi mai visti prima.

Prezzi in molti casi mai visti prima, sconti che ci permettono di aumentare il nostro spazio di archiviazione in casa o in ufficio risparmiando fino al 42%. Sia che siate a caccia di un hard disk esterno SSD o di un hard disk per casa con enorme spazio aggiuntivo e backup automatici dei dispositivi collegati, ma anche di un NAS efficiente ed economico, preparatevi a fare spesa in questi giorni. Vediamo insieme TUTTI gli hard disk di Western Digital in offerta su Amazon.

WD Elements Desktop: tutti gli hard disk in offerta

Con la qualità WD dentro e fuori, l’hard disk per desktop WD Elements rappresenta uno storage ad alta capacità affidabile dalla velocità di lettura elevata. Fino a 14 TB di spazio, compatibilità con USB 3.0 e USB 2.0 e tutta la semplicità del plug-and-play.

WD 10TB Elements Desktop

WD 12TB Elements Desktop

WD My Cloud EX2 Ultra: i NAS per casa in sconto

Organizza la tua raccolta multimediale in un unico luogo grazie a questa soluzione NAS a elevate prestazioni che ti offre un accesso sicuro ovunque ti trovi.

Grazie a My Cloud EX2 Ultra puoi godere di velocità di trasferimento incredibili per uno streaming in HD fluidissimo. Inoltre, puoi sincronizzare in automatico i contenuti in tutti i computer, condividere facilmente file e cartelle e sfruttare le varie opzioni di backup per creare il tuo sistema personalizzato con la massima semplicità.

WD My Cloud EX2 Ultra Network Attached Storage (12 TB)

WD My Cloud EX2 Ultra Network Attached Storage (28 TB)

MyBook

Se vi serve tanto spazio di archiviazione e non avete la necessità di un dispositivi portatile, la serie My Book fa al caso vostro. Gli hard disk esterni My Book sono pensati per stare comodamente a casa e fornirci tutto il supporto di cui abbiamo bisogno nell’archiviazione di grandi quantità di contenuti.

Sia che si tratta di materiale di lavoro o delle nostre foto e i nostri documenti, gli eleganti My Book sono perfetti per lo scopo: fino a 18 TB di spazio per tutta la famiglia, con funzionalità di backup e protezione con password.

Western Digital WD My Book Hard Disk Desktop USB 3.0 (12 TB)

Western Digital WD My Book Hard Disk Desktop USB 3.0 (28 TB)

Western Digital WD My Book Hard Disk Desktop USB 3.0 (16 TB)

Western Digital WD My Book Hard Disk Desktop USB 3.0 (12 TB)

Western Digital WD My Book Hard Disk Desktop USB 3.0 (20 TB)

Western Digital WD My Book Hard Disk Desktop USB 3.0 (18 TB)

La linea di hard disk My Passport in offerta

Dimensioni tascabili e fino a 4 TB di spazio di archiviazione, con possibilità di scegliere tra la versione pensata per Mac OS e quella più diffusa per PC. La differenza sta nel file system, ma entrambe le versioni permettono di archiviare tutto ciò di cui si ha bisogno. Sono dotati di porta USB 3.0 (compatibile con USB 2.0) e possono essere utilizzati per effettuare i backup automatici dei dispositivi a cui sono collegati.

Gli hard disk My Passport SSD in sconto

La tecnologia SSD arriva con lo stile compatto di My Passport. Gli hard disk esterni My Passport SSD rappresentano la combinazione perfetta di prestazioni e portabilità. Velocità di lettura fino a 1.050 MB al secondo, compatibilità con PC e Mac e porta USB-C.

My Passport SSD ha un design accattivante e il case in metallo lo rende sufficientemente resistente a qualsiasi impatto, al punto da essere resistente alle cadute da un massimo di 1,98 metri.

My Passport SSD (500 GB, Nero)

My Passport SSD (500 GB, Grigio)

My Passport SSD (1 TB, Oro)

My Passport SSD (1 TB, Rosso)

My Passport SSD (1 TB, Grigio)

My Passport SSD (2 TB, Blu)

My Passport SSD (2 TB, Rosso)