Hisense: arrivano il Mini LED U9 e il nuovo OLED A8

Ricchi contenuti tecnologici e design di grande impatto: arrivano il primo Mini LED e un nuovo OLED per il grande pubblico di Hisense.

Hisense annuncia due nuovi TV dalle caratteristiche innovative, look moderno ed elevato rapporto qualità prezzo. Si tratta del modello da 75’’ della serie U9, il primo della line-up ad adottare la tecnologia Mini LED, e il TV da 55’’ della serie A8, un OLED che mantiene tutte le caratteristiche di qualità della tecnologia, e la rende accessibile al maggior numero di utenti.

Mini LED U9

Il televisore della serie U9 vanta un imponente display da 75’’, con tecnologia di retroilluminazione Mini LED in configurazione Full Array Local Dimming Pro, con più di 1.000 aree di controllo, e capace di spingere la luminosità di picco fino a 3.000 nit. Per garantire un’ottima qualità d’immagine, il TV adotta poi un pannello Quantum Dot, è compatibile con le tecnologie HDR 10+, HLG e Dolby Vision IQ e offre una risoluzione 4K.

Ben fornito anche il versante audio, grazie a un sistema integrato da 3.1.2 canali con potenza di 90 Watt, speaker frontali con subwoofer integrato e compatibilità con la tecnologia Dolby Atmos. Il nuovo Mini LED Hisense è gestibile attraverso i comandi vocali di Alexa e Google Assistant, è certificato lativù 4K e integra il nuovo sistema smart VIDAA 5.0 che offre, oltre a svariati contenuti e una user experience ottimizzata, anche il nuovo controllo vocale proprietario Vidaa Voice.

Hisense OLED A8

L’azienda rinnova anche la propria Line-Up OLED con un nuovo modello da 55’’ della Serie A8, un prodotto dal rapporto qualità/prezzo particolarmente interessante. Dotato di un aspetto curato e minimal, 55A8G utilizza un pannello OLED 4K con Wide Color Gamut ed è compatibile con le tecnologie HDR 10+, HLG e Dolby Vision IQ. Anche in questo caso, non manca la nuova piattaforma proprietaria VIDAA 5.0, mentre per quanto concerne l’audio, il TV si affida a un impianto da 60 Watt di potenza con supporto bluetooth e Dolby Atmos, per aumentare la sensazione di coinvolgimento.

Esattamente come nel modello Mini LED, non mancano i comandi vocali di Alexa e Google Assistant, la certifica lativù 4K e la modalità Gaming con HDMI 2.1 (60 Hz). Il nuovo TV Hisense Mini LED 75’’ U9GQ è disponibile al prezzo al pubblico di 3.999 euro, mentre l’OLED 55″ A8G a 1.099 euro.