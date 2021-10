I nuovi prodotti ufficiali dell’Inter in offerta lancio su Amazon

Lo store ufficiale dell’Inter su Amazon ha presentato i nuovi gadget ufficiali, in offerta lancio per una manciata di giorni.

La nuova stagione calcistica è già iniziata e l’Inter, già forte del suo terzo posto nella classifica di Serie A con 21 punti dopo Napoli e Milan, ha pensato anche ai milioni di fan che vogliono portarsi a casa i nuovi gadget ufficiali lanciati proprio in questi giorni.

Lo store ufficiale dell’Inter su Amazon, già attivo da molti mesi, sta lanciando in queste ore una promozione che i fan più accaniti non possono lasciarsi scappare: tutti i nuovi prodotti ufficiali dell’Inter sono proposti in offerta lancio con sconti fino al 34%.

Sciarpe, cappellini, borracce e portafogli, ma anche t-shirt ufficiali, cuscini per lo stadio, ombrelli e chi più ne ha più ne metta. C’è davvero l’imbarazzo della scelta e i prezzi non sono mai stati cosi bassi – e probabilmente non lo saranno per i prossimi mesi, quando l’offerta lancio si chiuderà e tutti i prodotti torneranno a prezzo pieno fino alla nuova valanga di offerte.

Vediamo insieme i gadget ufficiali dell’Inter in offerta lancio su Amazon.

Tutti i gadget dell’Inter in offerta su Amazon