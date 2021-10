OPPO A54s arriva anche in Italia: specifiche e prezzo

Il nuovo OPPO A54s arriva anche in Italia. Ecco le specifiche e il prezzo dello smartphone di fascia media targato OPPO.

La famiglia di smartphone di OPPO continua a crescere anche in Italia. A pochi giorni dall’annuncio ufficiale in Cina, anche nel nostro Paese è arrivato l’ultimo smartphone dalla gamma Serie A, pensato per soddisfare al meglio le esigenze della quotidianità: è l’OPPO A54s col suo ampio display Eye Care da 6,52 pollici, una tripla fotocamera in grado di catturare e condividere con estrema facilità ogni istante, e una potente batteria da 5.000mAh.

Nonostante il prezzo molto contenuto – 229,99 euro – il nuovo OPPO A54s ha tutte le carte in regola per diventare uno dei dispositivi di fascia media più apprezzati anche dal pubblico italiano grazie alle sue specifiche di alto livello, a cominciare dal già citato comparto fotografico che comprende una fotocamera principale da 50MP con profondità 2MP e una fotocamera macro da 2MP. Non solo: la funzionalità Bokeh ci permette di sfocare lo sfondo in ogni scatto per un effetto più elegante e professionale.

L’altro punto di forza del nuovo arrivato è la capiente batteria da 5.000mAh che assicura fino a 34 ore di chiamata e fino a 21 ore di riproduzione video in streaming no-stop.

OPPO A54s dice addio al lettore delle impronte digitali posizionato sotto lo schermo e punta ad un più pratico Sblocco laterale con impronta digitale laterale che offre una soluzione più pratica rispetto al tradizionale sistema di sblocco con impronta digitale.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, ha così commentato l’arrivo nel nostro Paese del nuovo smartphone:

In OPPO siamo convinti che, mai come oggi, sia fondamentale offrire prodotti affidabili, in grado di rispondere ai bisogni dei nostri consumatori, elevando ulteriormente l’esperienza utente. OPPO A54s rappresenta per il nostro ecosistema un’importante aggiunta, un dispositivo senza compromessi che unisce estetica, funzionalità di alto livello e un comparto fotografico estremamente performante. Inoltre, la potente batteria consente di rimanere sempre connessi, permettendo agli utenti di godersi ogni momento della giornata senza preoccupazioni.

OPPO A54s è disponibile in Italia da oggi nelle colorazioni Crystal Black e Pearl Blue al prezzo di 229,99 euro.