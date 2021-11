Netflix, serie TV e film in uscita tra il 1 e il 7 novembre 2021

Tutti i film e le serie TV in uscita su Netflix dal 1 al 7 novembre 2021: dall’ultima stagione di Narcos: Messico al film Love Hard.

Netflix inizia il mese di novembre con diverse novità frizzantine, che potrebbero essere accolte con gioia dei suoi abbonati.

Nella settimana che va dal 1 al 7 novembre sarà infatti distribuita la terza e ultima stagione di Narcos: Messico. Gli eventi riprenderanno da dove si erano interrotti con la season 2, vale a dire dall’arresto di Félix. Gli episodi in arrivo saranno quindi incentrati sulla guerra per la spartizione dell’impero lasciato senza guida da Miguel Ángel Félix Gallardo.

Potrebbe inoltre destare un certo interesse la miniserie The Unlikely Murderer, che racconta le indagini sull’assassinio del primo ministro Olof Palme, avvenuto nel 1986. Lo show, ispirato all’omonimo libro scritto dal giornalista Thomas Pettersson, seguirà la storia fino alla fine, quando, nel giugno del 2020, la procura di Stoccolma accusò di omicidio Stig Engström.

Sul fronte cinema, invece, spazio a Love Hard, rom-com con Nina Dobrev e Darren Barnet che segue le vicende di una ragazza di Los Angeles dalla vita sentimentale un po’ sfortunata. Grazie a un’app di incontri, tuttavia, conosce e si innamora di un giovane della costa orientale, a cui decide di fare una sorpresa andando a trovarlo in occasione delle vacanze di Natale. Peccato che, una volta sul posto, si accorge di essere stata presa in giro, perché il tizio in cui si imbatte si è spacciato per un altro al fine di riuscire a conquistarla.

Anche The Harder they Fall potrebbe attirare una buona fetta di pubblico: si tratta di un western ironico che segue la storia del fuorilegge Nat Love (Jonathan Majors), deciso a riunire la sua gang quando scopre che il suo nemico Rufus Buck (Idris Elba) sta per uscire dal carcere.

E ancora, per coloro che aspettano un po’ di contenuti a tema natalizio è in arrivo La famiglia Claus, incentrato su un bambino, Jules, che odia le feste. Tuttavia, quando il nonno si ammala improvvisamente, scopre la tradizione magica della sua famiglia e capisce di essere il solo a poter salvare il Natale.

Leggi anche: 5 anime da vedere su Netflix a novembre 2021

Netflix: tutte le novità tra il 1 e il 7 novembre

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

Caccia ai Killer (stagione 1) – 4 novembre

Narcos: Messico (stagione 3) – 5 novembre

The Club (Parte 1) – 5 novembre

Glòria (stagione 1) – 5 novembre

The Unlikely Murderer (miniserie) – 5 novembre

Arcane – League of Legends (nuovo episodio) – 7 novembre

Film originali di Netflix

La Famiglia Claus – 1 novembre

The Harder they Fall – 3 novembre

Dita Von Teese al Crazy Horse – 3 novembre

Love Hard – 5 novembre

Yara – 5 novembre

Il momento per crescere – 5 novembre

Zero to Hero – 5 novembre

A Cop Movie – 5 novembre

Meenakshi Sundareshwar – Tempio d’amore – 5 novembre

Natale con il Babbo – 7 novembre

Gli altri film

Our Ladies – 1 novembre

Men in Black II – 1 novembre

I cannoni di Navarone – 1 novembre

Un weekend da bamboccioni – 1 novembre

Saawariya – La voce del destino – 1 novembre

Spontaneous – 2 novembre

Buddy Games – 2 novembre

Blue Story – 2 novembre

Love Song – 2 novembre

Mighty Oak – 2 novembre

Too Close for Christmas – 2 novembre

Baxter – 3 novembre

La tragedia del capitano Scott – 3 novembre

Mala fede – 3 novembre

I ragazzi del retrobottega – 3 novembre

Il mistero di Cambridge – 3 novembre

A Run for Your Money – 3 novembre

Un alibi troppo perfetto – 3 novembre

Amiche su misura – 3 novembre

Sitcom – La famiglia è simpatica – 3 novembre

Quinta squadriglia Hurricanes – 3 novembre

Quattro farfalle per un assassino – 3 novembre

On the Buses – 3 novembre

Mutiny on the Buses – 3 novembre

La morte scarlatta viene dallo spazio – 3 novembre

Holiday on the Buses – 3 novembre

Creed – 4 novembre

Creed II – 4 novembre

Amina – 4 novembre

Max – 5 novembre

Hector – 5 novembre

Documentari

I re della truffa – 3 novembre

Saveart Recycling Art – 5 novembre

Contenuti in scadenza

Di seguito è possibile trovare tutti i film, le serie e i documentari che lasceranno la piattaforma nella settimana dal 1 al 7 novembre 2021.

Film in scadenza

Alaska – 2 novembre

Fratelli unici – 2 novembre

Il dittatore – 2 novembre

Black Mass – L’ultimo gangster – 3 novembre

Maria Maddalena – 3 novembre

Pacific Rim: La rivolta – 3 novembre

Bucket List – 4 novembre

The Late Bloomer – 5 novembre

Café Society – 7 novembre

Documentari in scadenza

My Way – 7 novembre

A proposito del gigante dello streaming, ecco i film su Netflix simili a Squid Game.