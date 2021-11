Prime Video, i film da non perdere a novembre 2021

I film Prime Video a novembre 2021: ecco i 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire, da Sir Gawain e il cavaliere verde a Il visionario mondo di Louis Wain.

Prime Video introduce nuovi interessanti contenuti a novembre 2021, tra cui spiccano alcuni film degni di nota. C’è grande attesa per la pellicola The Green Knight, intitolato nella versione italiana “Sir Gawain e il cavaliere verde”, ma anche per il biopic Il visionario mondo di Louis Wain, in cui Benedict Cumberbatch veste i panni dell’omonimo artista londinese.

Insomma, l’undicesimo mese dell’anno non deluderà gli abbonati al servizio sul fronte cinematografico. Ecco le 5 pellicole originali in arrivo a novembre.

I film Prime Video di novembre 2021

Da un fantasy basato sulla leggenda arturiana a una comedy su una truffa da milioni di dollari, ecco i film del mese!

A man named Scott

Un decennio della vita di Kid Cudi è raccontato dal regista Robert Alexander in A man named Scott. Nel docufilm verranno affrontate le lotte, le scoperte e le scelte creative dell’artista che nel 2009 debuttò con l’LP Man on the Moon: The End of Day, un album che parla di ansia, solitudine e depressione, riscuotendo un enorme successo tra giovani che hanno trasformato Cudi in un vero e proprio eroe culturale. A man named Scott sarà disponibile sulla piattaforma Amazon dal 5 novembre.

Il visionario mondo di Louis Wain

Sempre il 5 novembre sarà il turno del film Il visionario mondo di Louis Wain, interpretato dal noto attore inglese Benedict Cumberbatch (Sherlock, Doctor Strange). La pellicola racconta la storia dell’artista britannico Louis Wain, che con i suoi dipinti ha contribuito a trasformare la percezione della gente sui gatti. Le sue opere, infatti, raffigurano spesso gatti antropomorfizzati dai grandi occhi. L’eccentrico Wain soffrì nei suoi ultimi anni di vita di schizofrenia, che, stando ad alcuni esperti, trovò riscontro nella sua arte. Il film permetterà allo spettatore di scoprire la sua vita, raccontando anche il suo amore condiviso con la moglie Emily Richardson (interpretata da Claire Foy).

B3N: Respira

Il docufilm su Benjamin Mascolo uscirà il 12 novembre e vede nel cast anche la sua futura moglie Bella Thorne. Partendo dall’esperienza della malattia, la pellicola percorrerà le difficoltà e le ambizioni incontrate lungo il cammino da B3N, che nei momenti più difficili ha potuto contare sull’amicizia, la famiglia e l’amore, riuscendo a raggiungere il proprio sogno.

Sir Gawain e il cavaliere verde

L’attore britannico Dev Patel (Lion – La strada verso casa) veste i panni di Sir Gawain in questa epica avventura fantasy: spericolato e testardo nipote di Re Artù, si troverà ad affrontare un gigante dalla pelle smeraldo, noto come Cavaliere Verde, che mette a dura prova gli uomini. Per dimostrare il suo valore alla famiglia e al Regno, quindi, Sir Gawain combatterà ladri, truffatori, fantasmi e giganti in quello che diventerà un vero e proprio viaggio alla scoperta di sé. Il film sarà disponibile su Prime Video dal 16 novembre.

Queenpins – Le regine dei coupon

Divertente comedy in uscita il 30 novembre, Queenpins è tratta da una storia vera e racconta l’avventura di Connie Kaminski (Kristen Bell), casalinga annoiata e frustrata, che con la sua migliore amica JoJo Johnson (Kirby Howell-Baptiste) trasforma il suo hobby di raccolta coupon in una truffa milionaria. Attraverso uno schema illegale che coinvolge l’utilizzo di coupon, infatti, le due trufferanno diverse mega-società, fin quando la situazione non sfuggirà loro di mano.

