Elden Ring, nuove info e video gameplay commentato

FromSoftware ci svela nuovi elementi del mondo di Elden Ring e annuncia le offerte pre-order e le edizioni speciali del gioco.

BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha rilasciato un lungo video di gameplay commentato di Elden Ring, il suo nuovo Action/RPG fantasy, che approfondisce alcuni aspetti del gioco, a cominciare dal design di un mondo vasto – L’Interregno – meticolosamente definito per aiutare i videogamer a immergersi nel più grande gioco realizzato da FromSoftware sotto la direzione di Hidetaka Miyazaki. In questo universo i segreti si nascondono ovunque, incoraggiando l’esplorazione per coloro che osano avventurarsi fuori dai sentieri battuti.

Elden Ring, annunciate offerte ed edizioni

Nei quasi venti minuti di filmato vengono spiegati i Legacy Dungeon, ovverosia dei grandi labirinti su più livelli che richiamano il classico level design di FromSoftware e che sono integrati nell’Overworld, e la funzione Traversate, che consente di cavalcare veloce attraverso l’Interregno sul Destriero Fantasma, e combattere mentre si è a cavallo.

Per quanto riguarda gli scontri in generale, i giocatori hanno a disposizione tante diverse opzioni, base o avanzate, con armi o discipline magiche, da sfruttare anche nella modalità multigiocatore, dove alleandosi con un altro utente si può aiutare altri Senzaluce a sconfiggere potenti nemici grazie al multiplayer cooperativo.

Il tutto immerso in una storia ricca e sanguinosa realizzata da Hidetaka Miyazaki – creatore dell’influente e acclamata serie di videogiochi DARK SOULS – e George R.R. Martin – autore della serie fantasy best seller Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Avventure e pericoli attendono ogni Senzaluce che sia abbastanza temerario da entrare nell’Interregno e divenire il lord ancestrale in Elden Ring dal 25 febbraio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One o PC via STEAM. Nel frattempo è possibile prenotare il gioco per avere accesso ai seguenti oggetti:

, che contiene informazioni utili per aiutare i giocatori nella loro avventura nell’Interregno. Gesto Bonus “L’Anello” – Ricevi un gesto all’inizio del gioco. *Gesto che si può anche ottenere in-game.

Insieme al video, sono state annunciate oggi anche le seguenti versioni del gioco:

Launch Edition (esclusiva per l’area EMEA)

Gioco ELDEN RING (disco di gioco su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Xbox One, code in a box per PC)

(disco di gioco su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Xbox One, code in a box per PC) Poster

Art Card, sticker e toppa in tessuto

Digital Deluxe Edition (disponibile nei negozi digitali di PlayStation, Xbox e STEAM)

Gioco ELDEN RING

Artbook Digitale e Colonna Sonora Originale

Collector’s Edition (Disponibile presso negozi selezionati per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC)

Disco di gioco di ELDEN RING (eccetto per PC dove sarà code in a box)

(eccetto per PC dove sarà code in a box) Statua di 23cm di Malenia – Spada di Miquella

SteelBook esclusiva con l’Anello Ancestrale

Art book con copertina rigida da 40 pagine

Colonna sonora digitale

Poster, Art Card, Sticker e toppa di tessuto, che sono anche incluse nella Launch Edition – esclusiva per l’area EMEA

Premium Collector’s Edition (esclusiva del BANDAI NAMCO Entertainment Europe store e disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC)