Netflix, serie TV e film in uscita tra l’8 e il 14 novembre 2021

Tutti i film e le serie TV in uscita su Netflix dall’8 al 14 novembre 2021: dalla seconda stagione di Gentefied al film Red Notice.

Netflix accoglie la seconda settimana di novembre con alcuni film interessanti e un paio di documentari degni di nota, ma con davvero poco sul fronte serie TV.

Dall’8 al 14 novembre, infatti, tra le nuove serie debutterà soltanto la seconda stagione Gentefied, show incentrato su tre cugini di origine messicana che si trasferiscono negli Stati Uniti per inseguire il sogno americano.

Lato film, al contrario, c’è parecchia carne al fuoco: arriva infatti Red Notice con Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds, che racconta la storia di un agente di polizia incaricato di stanare un abile ladro di opere d’arte, noto come l’Alfiere. Nel corso delle indagini, il poliziotto scoprirà di poter contare sull’aiuto di un altro ladro a caccia dell’Alfiere. Ci si aspetta dunque un film carico di azione e momenti di alta tensione.

Spazio poi a Due Donne – Passing, ambientato nella New York degli Anni Venti. La pellicola segue le vicende di due donne di colore, molto amiche ma estremamente diverse tra loro. Dopo tanti anni si ritrovano dopo essersi perse, ma la presenza dell’una nella vita dell’altra si rivelerà sconvolgente. Il film, diretto da Rebecca Hall, è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma 2021 ed è tratto dall’omonimo romanzo di Nella Larsen.

Gli appassionati di documentari potrebbero invece essere felici di sapere che debutterà sulla piattaforma Animal: Il meraviglioso regno animale, prima stagione di una serie che segue le creature più spettacolari del mondo per catturarne momenti inediti che vanno dallo scioccante al commovente.

Infine, interessanti anche alcuni film non originali in arrivo su Netflix: tra questi vale la pena segnalare Le regine del crimine, con protagoniste Melissa McCarthy, Tiffany Haddish ed Elisabeth Moss; e Widows – Eredità criminale, con Viola Davis, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez e Cynthia Erivo. Il primo è il racconto di tre casalinghe di Hell’s Kitchen nel 1978, che, per difendere i propri interessi in seguito all’arresto dei mariti, sono costrette a prendere in mano gli affari della mafia irlandese. Il secondo, invece, ripercorre la storia di quattro vedove, indebitate, che uniscono le forze per darsi un futuro dopo la morte dei loro coniugi durante un tentativo di rapina a Chicago.

Netflix: tutte le novità tra l’8 e il 14 novembre

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

Gentefied (stagione 2) – 10 novembre

Film originali

A StoryBots Space Adventure – 9 novembre

Due Donne – Passing – 10 novembre

7 Prisioneiros – 11 novembre

Red Notice – 12 novembre

Gli altri film

Lego Ninjago – Il film – 8 novembre

Le regine del crimine – 9 novembre

Ancora più bello – 10 novembre

Jumanji: The Next Level – 10 novembre

Guerriero, padre e re – 12 novembre

Het Afscheid – Gli addii – 12 novembre

Il commilitone silenzioso – 12 novembre

The Lion of Flanders – 12 novembre

Widows – Eredità criminale – 13 novembre

Documentari

Your life is a Joke (stagione 1 – docuserie) – 9 novembre

Animal: il meraviglioso regno animale (stagione 1) – 10 novembre

Ander Welt – Altro mondo – 12 novembre

Contenuti in scadenza

Di seguito è possibile trovare tutti i film, le serie e i documentari che lasceranno la piattaforma nella settimana dall’8 al 14 novembre 2021.

Film in scadenza

Attenti al gorilla – 8 novembre

Aspirante vedovo – 9 novembre

Cicogne in missione – 14 novembre

Crazy & Rich – 14 novembre

Il re di Mumbai – 14 novembre

Oddbods: Il Natale è in pericolo – 14 novembre

Rapinatori – 14 novembre

