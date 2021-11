Realme GT NEO 2 sarà lanciato il 15 novembre in Europa

Assieme allo smartphone di fascia media con tutte le caratteristiche di un flagship, Realme svelerà un tablet e i nuovi C21Y e C25Y.

Realme ha annunciato l’arrivo in Europa del nuovo Realme GT NEO 2. Il flagship verrà rilasciato quindi sul mercato occidentale a partire dal 15 novembre, dopo aver esordito ufficialmente lo scorso settembre in Cina. Il “flagship killer della serie GT”, com’è stato definito dalla stessa azienda produttrice, verrà accompagnato al debutto dal tablet Realme Pad e da altri due smartphone appartenenti alla serie C, ovverosia C21Y e C25Y.

Realme GT NEO 2: caratteristiche principali e prezzo

La serie Realme GT è composta dai migliori flagship del brand ed è caratterizzata da tecnologie innovative e da una componente estetica che attrae appassionati di tecnologia ed estimatori del design. La serie GT NEO nasce con l’obiettivo ambizioso di coniugare le migliori caratteristiche tecniche a un’esperienza ben curata e coinvolgente, in grado di unire tutti i migliori aspetti e ottenere uno smartphone di ultima generazione.

Posizionato per essere il flagship killer della serie Realme GT, GT NEO 2 è dotato del processore Qualcomm Snapdragon della serie 8, di un sistema di raffreddamento senza precedenti, di una ultra-alta frequenza nel touchscreen e di una robusta durata della batteria.

Il design è una parte essenziale dell’intera serie e per questo modello si è optato per un colore strabiliante: GT NEO 2 Green rappresenterà al meglio il connubio tra high-tech e natura. Oltre a questo dispositivo, come anticipato, il prossimo 15 novembre saranno svelati altri device tra cui un tablet e i nuovi smartphone Realme C21Y e Realme C25Y, a conferma dell’espansione di un brand in costante crescita .

Fondata da Sky Li nel 2018 e caratterizzata dal claim “Dare to Leap”, Realme è il settimo brand di smartphone al mondo e, in soli due anni, è entrata nella top 5 dei produttori di smartphone in 15 mercati, ed è presente in 61 nazioni, tra cui Cina, Sud-est asiatico, Asia meridionale, Europa, Russia, Australia, Medio Oriente, Africa con una base di utenti globale di oltre 70 milioni.