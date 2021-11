Gli speaker Echo in offerta fino al 60% per il Black Friday in anticipo

Tra le migliaia di prodotti in offerta per il Black Friday in anticipo di Amazon non potevano mancare i dispositivi Echo.

Il Black Friday 2021 di Amazon è arrivato con un po’ di anticipo e tra le migliaia di prodotti in offerta in centinaia di categorie non potevano non mancare importanti sconti sui dispositivi del colosso dell’e-commerce, i già vendutissimi dispositivi della serie Echo, che per l’occasione arrivano a scendere fino al 60% rispetto al prezzo a cui vengono venduti di solito.

Con Display Echo Show 8 Echo Show di 8ª generazione – Schermo intelligente HD da 8” con Alexa. Tessuto antracite Compra su Amazon

I mega sconti riguardano quasi tutti gli smart speaker Echo, a cominciare dai versatili Echo Show 5 dotati di schermo da 5,5” e che ci permettono di effettuare videochiamate con estrema facilità e fluidità, passando per l’Echo Show 8 e il suo ottimo schermo da 8”.

L’offerta vale anche per il piccolo e potente Echo Dot di terza generazione che può essere posizionato in qualsiasi stanza di casa ed essere associato anche ad altri dispositivi della linea Echo per creare un vero e proprio ecosistema casalingo con Alexa.

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

I prezzi scontati sono riservati soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in questi giorni, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.