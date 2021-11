Realme Pad arriva in Italia: ecco il tablet economico di Realme

Il primo tablet di Realme arriva finalmente in Italia: ecco le specifiche e il prezzo del potente ed economico Realme Pad.

Ci siamo! Finalmente anche in Italia, a quasi due mesi dall’annuncio in Cina, è arrivato il potente ed economico tablet di Realme, Realme Pad, il primo tablet del colosso cinese che da anni si contraddistingue per smartphone di alto livello e con prezzi accessibili per tutti. Queste caratteristiche si ritrovano anche nel nuovo Realme Pad, in vendita in Italia a partire da 239 euro (e uno sconto in arrivo nelle prossime ore) per la versione con 32 GB di spazio di archiviazione e 3 GB di RAM.

Il nuovo arrivato in casa Realme non ha nulla da invidiare ad tablet più costi delle aziende concorrenti, a cominciare dal design super sottile con una scocca spessa appena 6,9 millimetri ed un display 2K da 10,4 pollici. Sotto la scocca c’è il processore Helio G80 di MediaTek, affiancato ad una memoria che raggiunge i 6GB a seconda della versione scelta dall’utente – quella di partenza è di 3 GB – e fino a 128 GB di spazio di archiviazione.

Realme Pad vanta una fotocamera principale da 8MP e una frontale da 8MP, ben quattro speaker Dolby Atmos posizionati sui quattro lati del dispositivo e una batteria da 7.100mAh che assicura fino a 12 ore di visione di un video e ben 65 giorni in standby. RealMe Pad supporta anche la ricarica rapida da 18W e la ricarica inversa.

Vediamo insieme la scheda tecnica del dispositivo.

Realme Pad: la scheda tecnica