Le videocamere Blink al minimo storico per il Black Friday di Amazon

Il Black Friday di Amazon ci porta il minimo storico per le videocamere Blink Indoor e Outdoor: fino al 48% di sconto per gli utenti Prime.

Se avete in mente di aumentare il livello di sicurezza della vostra casa, installando videocamere di sorveglianza per dormire sonni tranquilli anche quando siete lontani, ecco un’occasione da non perdere: il Black Friday di Amazon porta con sé una riduzione di prezzo mai vista prima per le videocamere targate Blink, azienda di proprietà della stessa Amazon. Un vero e proprio minimo storico per le videocamere Blink più vendute di sempre, da quelle per esterni a quelle da sistemare in ogni angolo di casa.

A partire da oggi e per i prossimi 13 giorni, salvo esaurimento scorte, possiamo risparmiare fino al 47% sull’acquisto di una o più videocamere Blink Outdoor e Indoor, tutte compatibili con Alexa e controllabili tramite l’app gratuita Blink Home Monitor che ci consente di impostare avvisi, personalizzare le zone di movimento e di interagire in tempo reale grazie alla funzionalità Live View.

Le offerte più vantaggiose riguardano le ottime Blink Outdoor, pensate per essere posizionate all’esterno – sono concepite per resistere agli agenti atmosferici – ma perfette anche per essere installate a casa senza la necessità di collegamenti via cavo. Ogni videocamera, infatti, è dotata di due batterie AA al litio che assicurano fino a 2 anni di durata.

Una singola videocamera Blink Outdoor può essere acquistata col 45% di sconto: 54,99 euro invece di 99,99 euro, ma il risparmio aumenta se si acquistano due o più videocamere.

A scendere di prezzo, però, sono anche le piccole e compatte Blink Mini, videocamere di sicurezza con alimentazione via cavo per interni con video in HD a 1080p, rilevazione di movimento e audio bidirezionale.

Lo sconto proposto da Amazon per il Black Friday è del 34%: 22,99 euro invece di 34,99 euro per una singola videocamera, 45,98 euro invece di 69,98 euro per il pacchetto con 2 videocamere. E, come al solito, spedizione veloce inclusa nel prezzo.

