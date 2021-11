NETGEAR anticipa il Black Friday: offerte sullo Store ufficiale

Due settimane di offerte con importanti sconti fino al 30%, attivi da mercoledì 17 novembre a domenica 5 dicembre.

NETGEAR anticipa i tempi e parte con il suo Black Friday oggi, 17 novembre, solo sullo Store ufficiale. Offerte da capogiro in occasione di uno degli eventi promozionali più attesi dell’anno dagli amanti della tecnologia, il Black Friday e il Cyber Monday. Due settimane di offerte con importanti sconti fino al 30%, attivi da mercoledì 17 novembre a domenica 5 dicembre.

Le offerte di NETGEAR

Le possibilità sono davvero molte e includono best seller assoluti di NETGEAR, come i dispositivi Orbi, che combinano i vantaggi della tecnologia Mesh Tri-Band offrendo connessione veloce, copertura elevata, facilità d’installazione e un’altissima capacità di gestione dei molti dispositivi connessi, grazie allo standard WiFi 6. Per chi da tempo aveva adocchiato i Sistemi WiFi Mesh della Serie 7 (RBK75X), è il momento giusto per concludere l’affare dell’anno.

In offerta pure il router WiFi 6 Dual-band Nighthawk RAX50 (RAX50-100EUS), che coi suoi 6 flussi raggiunge velocità pari a 5,4 Gbps e offre prestazioni veloci per le smart home di oggi e di domani.

In promozione anche il range extender Tri-Band Mesh WiFi 6 Nighthawk con 8 flussi EAX80 (EAX80-100EUS), con velocità fino a 6 Gbit/s e il range extender Dual-Band Mesh WiFi a 4 flussi dual-band EAX20 (EAX20-100EUS) con velocità fino a 1,8 Gbps. Offerte vantaggiose anche per il router WiFi Tri-band a 8 flussi Nighthawk RAX70 (RAX70-100EUS) con 6,6 Gbps di velocità al secondo. Gli 8 flussi di WiFi 6 in dotazione garantiscono una larghezza di banda tale da consentire streaming, gaming e navigazione senza buffering per tutta la famiglia, su ogni dispositivo connesso.