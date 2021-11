Motorola sfida la fascia media e lancia la nuova famiglia g

Motorola presenta quattro nuovi smartphone con feature uniche, ovverosia moto g71 5g, moto g51 5G, moto g41 e moto g31. Prezzi e info.

Oltre a moto g200 5G, oggi Motorola ha annunciato anche altri quattro modelli di smartphone, ovverosia moto g71 5g, moto g51 5G, moto g41 e moto g31. Ognuno di questi dispositivi offre feature uniche per garantire a tutti di trovare un telefono che si adatta alle proprie esigenze, dalla massima velocità 5G, al display coinvolgente, fino all’incredibile comparto fotografico, alla durata della batteria e alle prestazioni sempre al top. Scopriamoli uno per uno.

Moto g71 5G

Con moto g71 5G è possibile godersi immagini luminose e colorate su un fantastico display OLED da 6.4″ FHD+. Con una gamma di colori ampliata del 25%, le immagini di questo modello Motorola appaiono vibranti e reali, per un’esperienza di visualizzazione senza precedenti a un prezzo competitivo. Questo smartphone dispone di TurboPower 30 che permette di ricaricare il 50% della batteria in soli 30 minuti. Inoltre, un sensore posteriore da 50 MP con tecnologia Quad Pixel consente di scattare foto straordinarie anche nelle condizioni di luce più difficili. E la nuovissima piattaforma mobile Snapdragon 695 con efficienza migliorata offre velocità 5G e prestazioni fluide. moto g71 5G sarà disponibile nelle prossime settimane solo su Amazon, nel colore Iron Black, con configurazione 6/128GB al prezzo di 339,90 euro.

Moto g51 5G

moto g51 5G avvicina la connettività al futuro. Con il 5G è possibile effettuare videochiamate senza ritardi e giocare online con latenza zero. Tutto questo su un display ultra-wide da 6,8” con risoluzione Full HD+ e colori brillanti e nitidi. L’esperienza diventa ancora migliore grazie a un refresh rate di 120Hz. Il sistema a tripla fotocamera da 50MP è pronto a catturare qualsiasi scena in un attimo, che si tratti di un piccolo dettaglio o di un grande paesaggio. E per rendere tutto questo possibile, il supporto della Snapdragon 4350 Pro Mobile Platform, due volte più veloce del predecessore, assicura un’esperienza fluida e reattiva. moto g51 5G sarà disponibile nelle prossime settimane, nel colore Indigo Blue, con configurazione 4/128GB al prezzo di 279,90 euro.

Moto g41

moto g41 offre un sensore posteriore da 48 MP con tecnologia Quad Pixel che consente di scattare foto incredibili in qualsiasi momento. La stabilizzazione ottica dell’immagine compensa automaticamente le foto e i video sfocati dovuti al movimento indesiderato della fotocamera, così anche quando l’esposizione richiede più tempo, ad esempio in condizioni di scarsa luminosità, la chiarezza e i dettagli risplendono. moto g41 è dotato del display OLED FHD+ da 6,4” e del TurboPower 30 di moto g71, e risulta estremamente reattivo a ogni tocco, grazie a un eccezionale processore octa-core. moto g41 sarà disponibile nelle prossime settimane, nel colore Meteorite Black, con configurazione 4/128GB al prezzo di 269,90 euro.

Moto g31

moto g31 dispone di un bellissimo display da 6.4” Full HD+ Max Vision che ha più di 400 ppi per dettagli più nitidi e tecnologia OLED per colori estremamente realistici. Il sistema multi-fotocamera da 50 MP permette di catturare i ricordi migliori con dettagli mozzafiato. La batteria assicura, infine, 36 ore con una sola carica. Tutti i nuovi dispositivi moto g di Motorola sono caratterizzati da un suono più ricco e avvolgente grazie alla tecnologia Dolby Atmos. Guardare i film preferiti come al cinema e ascoltare la musica come l’ha pensata l’artista, è ora possibile. E perché non parlare della durata della batteria? Ognuno di questi smartphone dispone di una batteria da 5.000 mAh in grado di durare a lungo anche nelle giornate più impegnative. moto g31 sarà disponibile nelle prossime settimane, nel colore Meteorite Grey, con configurazione 4/128GB al prezzo di 239,90 euro.