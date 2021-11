Motorola lancia g200 5G, il suo nuovo top di gamma. Info e prezzi

Motorola presenta il suo nuovo smartphone con chipset Snapdragon 888+ 5G, per un’esperienza premium a un prezzo competitivo.

Motorola ha presentato oggi cinque nuovi smartphone della sua gamma più venduta, che permetteranno ai fan di creare, connettersi e condividere con il mondo che li circonda. Il più importante del gruppo è il moto g200 5G, attraverso il quale l’azienda propone un dispositivo con prestazioni da top di gamma a un prezzo competitivo. Lo smartphone, dotato della piattaforma mobile Snapdragon 888+ 5G, combina infatti un’esperienza premium con un incredibile sistema di fotocamere, un display immersivo, un audio wireless avanzato e capacità Ready For trasformative in grado di amplificare tutto ciò di cui il telefono è capace. Completa il tutto una capiente batteria da 5.000 mAh. Moto g200 5G sarà disponibile nelle prossime settimane solo su Amazon, nel colore Stellar Blue, con configurazione 8/128GB al prezzo di 599,90 euro.

Motorola g200 5G: prestazioni da top di gamma

Moto g200 5G si basa sul chipset più veloce del mercato, lo Snapdragon 888+ 5G Mobile Platform, con cui è possibile giocare a titoli basati su AI con tempi di risposta del 20% più rapidi, il tutto alimentato da Snapdragon Elite Gaming che porta il gaming di livello desktop su mobile con un rendering grafico più veloce del 20%. Sarà possibile godersi la connettività 5G e il Wi-Fi 6E mobile più performante del settore, nonché scattare foto e registrare video in qualità cinematografica a 8K, con tempi del 35% più rapidi in modo da ottenere una migliore qualità dell’immagine e non perdere mai i momenti che contano davvero.

Con Qualcomm Snapdragon Sound è inoltre possibile godersi musica in alta risoluzione, chiamate vocali cristalline e intrattenimento senza lag – con connettività top e una maggiore durata della batteria. Motorola ha anche collaborato con Dolby per rendere disponibile la tecnologia Dolby Atmos su moto g200 5G.

La piattaforma mobile 888+ ha anche dato la spinta necessaria per il display FHD+ Max Vision da 6,8”, caratterizzato da funzionalità potenti e accattivanti. Un refresh rate di 144 Hz, leader del settore, rende i giochi, la visione di contenuti ricchi di azione e lo scorrimento sul telefono un’esperienza estremamente fluida. Dulcis in fundo, il dispositivo vanta una gamma di colori ampliata del 25% grazie alla certificazione HDR10 e DCI-P3. In tal senso moto g200 5G è dotato del più avanzato comparto fotografico della serie moto g fino a oggi, avvalendosi dello stesso sistema di fotocamere integrato nella famiglia Motorola Edge.

Fotocamera da 108MP ad altissima risoluzione, con la tecnologia di binning Ultra Pixel – che combina 9 pixel più grandi in uno – che offre una sensibilità in scarse condizioni di luminosità 9 volte miglior per immagini nitide e luminose, anche nelle condizioni di luce più critiche. Lo smartphone dispone inoltre di un altro sensore avanzato che offre due fantastiche prospettive: ultra-wide e Macro Vision. Il sensore di profondità, infine, lavora con la fotocamera principale per sfocare automaticamente gli sfondi, e si può anche scegliere di registrare da due delle fotocamere posteriori, come la principale e l’ultrawide.