Motorola RAZR 5G in offerta con ben 600 euro di sconto!

Grazie al clamoroso sconto di 600 euro su Amazon, Motorola RAZR 5G diventa oggi lo smartphone pieghevole più economico di sempre.

Le Offerte di Settembre di Amazon sono arrivare e hanno portato con sé uno smartphone top di gamma ad un prezzo mai visto prima. Stiamo parlando del Motorola RAZR 5G, il primo smartphone pieghevole targato Motorola che rende omaggio ad uno dei telefoni cellulari più famosi e venduti degli anni 2000, il Motorola RAZR appunto.

Provando a coniugare nostalgia e progresso tecnologico, Motorola ha lanciato lo scorso anno, proprio all’inizio della pandemia di COVID-19, il nuovo Motorola RAZR, poi perfezionato pochi mesi dopo – era il settembre 2020 – col modulo 5G. Ecco quindi il Motorola RAZR 5G che in occasione delle offerte di Amazon scende al suo minimo storico e ci fa risparmiare ben 600 euro sul prezzo di listino: 999,00 euro invece di 1.599,99 euro.

Un’offerta davvero mai vista prima – lo scorso luglio il Motorola RAZR 5G era sceso a 1.259,90 euro – e valida soltanto per la versione del dispositivo nel colore Blush Gold, quello che vedete in foto in questo articolo. Non solo: lo smartphone pieghevole di Motorola può essere anche acquistato in 5 rate mensili da 199,80 euro su Amazon, senza anticipi né interessi.

Vediamo insieme la scheda tecnica di questo smartphone top di gamma con display OLED flessibile 6.2″, potente processore Snapdragon 765 di Qualcomm e Fotocamera e selfie camera da 48 MP.

Motorola RAZR 5G: la scheda tecnica

Schermo principale : display touchscreen pieghevole da 6.2” HD+ (2142 x 876p)

: display touchscreen pieghevole da 6.2” HD+ (2142 x 876p) Schermo secondario : display touchscreen da 2.7”

: display touchscreen da 2.7” Processore : Qualcomm Snapdragon 765G

: Qualcomm Snapdragon 765G GPU : Adreno 620

: Adreno 620 Archiviazione : 256 GB

: 256 GB RAM : 8 GB

: 8 GB Batteria : 2.800 mAh

: 2.800 mAh Fotocamera principale : Tecnologia Quad Pixel da 48 MP per una risoluzione di 12 MP | apertura f/1.7 | pixel da 1.6µm | Stabilizzatore ottico | Messa a fuoco automatica laser (TOF)

: Tecnologia Quad Pixel da 48 MP per una risoluzione di 12 MP | apertura f/1.7 | pixel da 1.6µm | Stabilizzatore ottico | Messa a fuoco automatica laser (TOF) Fotocamera frontale : Quad Pixel da 20 MP | apertura f/2.2 | pixel da 1.6µm

: Quad Pixel da 20 MP | apertura f/2.2 | pixel da 1.6µm Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Dimensioni :

Aperto: 169,2 x 72,6 x 7,9 mm

Chiuso: 91,7 x 72,6 x 16 mm

: Aperto: 169,2 x 72,6 x 7,9 mm Chiuso: 91,7 x 72,6 x 16 mm Peso : 192 g

: 192 g Ricarica :Ricarica TurboPower da 15 W

:Ricarica TurboPower da 15 W Geo­localizzazione : GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo

: GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo Colorazioni: Polished Graphite, Blush Gold e Liquid Mercury

