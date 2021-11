Amazfit Black Friday accesso anticipato su Amazon!

Arriva la promozione anticipata per i dispositivi Amazfit, con fino al 33% di sconto su diversi prodotti, come GTS 2 Mini e Amazfit Band 5.

Arriva la promozione anticipata del Black Friday per i dispositivi Amazfit, con fino al 33% di sconto su diversi prodotti, come GTS 2 Mini e Amazfit Band 5 e i generale sui suoi wearable. Tra i dispositivi dove si registra il maggior risparmio spicca senz’altro lo smartwatch Amazfit GTS, venduto a 59,90 euro su Amazon (al posto di 89,90 euro). Interessante anche lo sconto dell’ 11% sull’Amazfit GTS 2 Mini, che viene proposto a 79,90 euro anziché a 89,90 euro, e quello sul Bip U del 20%, che fa scendere il prezzo da 49,90 euro a 39,90 euro.

Amazfit Black Friday, tutte le offerte su Amazon

Rimanendo sempre in campo wearable, la Band 5 viene ora venduta a 29,90 euro invece che a 34,90 euro, con un bel risparmio del 14%, così come il Bip S Lite scende a 29,93€ da 39,90€ grazie al 25% di sconto. Il Black Friday 2021 di Amazfit include inoltre uno sconto del 30% sullo smartwatch Amazfit GTS 2e, che viene proposto a 89,90 euro anziché a 129,90 euro. Piuttosto invitanti, infine, anche le proposte relative ad alcuni modelli GTR e T-Rex Pro.

Amazfit GTR 47 è al momento in cui scriviamo venduto a 69,90 euro (in precedenza costava 89,90 euro) per via di uno sconto del 22%, mentre la versione 2e costa 89,90 euro (in precedenza costava 129,90 euro). Allo stesso modo, grazie alla promozione del – 25% per il Black Friday, l’Amazfit T-Rex Pro è acquistabile a 127,40 euro anziché al solito prezzo di 169,00 euro. Per approfondire tutti gli sconti, anche per i prossimi giorni e non solo per quelli disponibili su Amazon, potete fare riferimento al sito Web ufficiale di Amazfit.

Per il resto nessuno sconto particolare sulla sua nuova linea di smartwatch ispirata al claim UP YOUR GAME, ovverosia la serie GTR 3 e GTS 3, che propone una serie di funzioni all’avanguardia per la salute e il fitness racchiuse in tre modelli di smartwatch eleganti e raffinati. Rendendo più semplice il monitoraggio dei parametri di salute, le nuove serie di wearable sono basati sul nuovo sistema operativo Zepp OS. Scopriamoli insieme nel dettaglio.