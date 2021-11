Samsung Galaxy S21 Ultra scontato di 350 euro per il Black Friday 2021

Il nuovo Samsung Galaxy S21 Ultra scende di prezzo in occasione del Black Friday 2021 di Amazon: -350 euro sul prezzo di listino!

Il Black Friday 2021 di Amazon ci sta regalando grandissime sorprese, ma oggi vogliamo concentrarci su uno sconto che è difficile lasciarsi scappare soprattutto se si è alla ricerca di uno smartphone di altissimo livello e non si è disposti a spendere un occhio della testa. Stiamo parlando del Samsung Galaxy S21 Ultra, presentato all’inizio dell’anno e considerato ancora oggi uno dei dispositivi migliori usciti in questo 2021, con specifiche davvero spettacolari e, solo per i prossimi giorni, un prezzo mai visto prima: 979 euro, con un risparmio di ben 350 euro sul prezzo di listino.

Con una fotocamera dal design unico e innovativo, in un solo gesto avrai video 8K di livello cinematografico e scatti di grande effetto: una rivoluzione nel mondo della fotografia. Aggiungi il processore più veloce e il vetro più resistente mai visti in un Galaxy, la connettività 5G e una batteria che dura tutto il giorno: ecco perché si chiama Ultra.

E che dire della batteria? Samsung Galaxy S21 Ultra monta una batteria da 5.000 mAh che assicura fino a 18 ore di navigazione internet (LTE), fino a 18 ore di navigazione in Wi-Fi e fino a 22 ore di riproduzione video!

Samsung Galaxy S21 Ultra: le specifiche tecniche

Schermo : Dynamic AMOLED 2X 6,8″ WQHD+ Infinity-O, HDR10+, refresh rate adattivo 11-120Hz

: Dynamic AMOLED 2X 6,8″ WQHD+ Infinity-O, HDR10+, refresh rate adattivo 11-120Hz Processore : Exynos 2100 (octa-core), 5nm

: Exynos 2100 (octa-core), 5nm RAM : 12 o 16 GB

: 12 o 16 GB Archiviazione : 128GB, 256GB o 512GB

: 128GB, 256GB o 512GB Dimensioni : 75.6 x 165.1 x 8.9 mm

: 75.6 x 165.1 x 8.9 mm Peso : 227 grammi

: 227 grammi Batteria : 5.000 mAh con ricarica 25W Super Fast Charging, 15W Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare

: 5.000 mAh con ricarica 25W Super Fast Charging, 15W Fast Wireless Charging, Wireless PowerShare Fotocamera principale : quadrupla fotocamera con sensore principale da 108 megapixel (FOV 76°, f/1,8), ultra grandangolare da 12 megapixel (FOV 120°, F/2,2), zoom ottico 3x da 10 megapixel e zoom ottico 10x da 10 megapixel

: quadrupla fotocamera con sensore principale da 108 megapixel (FOV 76°, f/1,8), ultra grandangolare da 12 megapixel (FOV 120°, F/2,2), zoom ottico 3x da 10 megapixel e zoom ottico 10x da 10 megapixel Fotocamera anteriore : 40 MP (Dual Pixel AF, FOV 80°, f/2,2)

: 40 MP (Dual Pixel AF, FOV 80°, f/2,2) Sistema operativo : interfaccia One UI 3.1 con Android 11

: interfaccia One UI 3.1 con Android 11 Connettività : 5G SA/NSA Sub-6/mmWave, WiFi 6E, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou

: 5G SA/NSA Sub-6/mmWave, WiFi 6E, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou Colorazioni : Phantom Silver, Phantom Black

: Phantom Silver, Phantom Black Prezzo: a partire da 1.279 euro

