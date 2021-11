Netflix, serie TV e film in uscita tra il 22 e il 28 novembre 2021

Tutti i film e le serie TV in uscita su Netflix dal 22 al 28 novembre 2021: dallo show Elves al film Bruised – Lottare per vivere.

L’ultima settimana di novembre 2021 non ha nulla da invidiare a quelle precedenti in quanto a contenuti. Su Netflix sono infatti pronti a sbarcare film e serie TV che potrebbero soddisfare i gusti di numerosi abbonati.

A partire dallo show con protagonisti Kevin Hart e Wesley Snipes, True Story. Composto da 7 episodi, seguirà la storia di un comico di successo che si ritrova nel pieno di un tour negli Stati Uniti quando, durante una tappa nella sua Filadelfia, dovrà decidere fino a che punto è disposto a proteggere ciò che ha: le conseguenze di una serata trascorsa con il fratello, infatti, rischiano di danneggiare la sua carriera.

Altra serie che potrebbe allettare il pubblico nella settimana che va dal 22 al 28 novembre è indubbiamente Elves: la trama ruota intorno a una famiglia che, sotto le festività, decide di recarsi su una remota isola dell’arcipelago danese per potersi riavvicinare. Il posto, tuttavia, è controllato da una comunità profondamente religiosa, che vive in un delicato equilibrio insieme a feroci esseri della foresta: gli elfi, creature magiche che hanno ispirato il folclore locale. Quando la figlia dei nuovi arrivati, tuttavia, trova un elfo e lo porta a casa, la situazione precipita.

Tra i film previsti per questa settimana spicca invece Bruised – Lottare per vivere, in cui Halle Berry è sia attrice che regista. La storia è incentrata su un’ex campionessa di arti marziali miste, che ha lasciato lo sport e si guadagna da vivere lavorando come donna delle pulizie. La sua vita prende una piega diversa quando viene a sapere che il padre di suo figlio è morto e dovrà prendersi cura del bambino.

Altra pellicola da tenere in considerazione è Un bambino chiamato Natale: si tratta di una nuova rivisitazione della storia di Babbo Natale, in cui un ragazzino di nome Nikolas attraversa il Nord alla ricerca del padre scomparso. Nel cast, la famosa attrice britannica Maggie Smith (Harry Potter, Downton Abbey).

Per quanto riguarda l’animazione, è in arrivo il film in stop-motion Un pettirosso di nome Patty. Dai creatori di Galline in fuga, il racconto è incentrato su un pettirosso il cui uovo finisce in una tana di topi e viene cresciuto dai roditori. La pellicola è indubbiamente tra i migliori film Netflix da vedere a Natale 2021.

Netflix: tutte le novità tra il 22 e il 28 novembre

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

Masters of the Universe: Revelation (seconda parte) – 23 novembre

Fino alla verità: storia di due sequestri (miniserie) – 23 novembre

True Story (miniserie) – 24 novembre

F is for Family (stagione 5) – 25 novembre

Super Ladri (stagione 1) – 25 novembre

Dig Deeper – La scomparsa di Bright Meier (miniserie true crime) – 26 novembre

Elves (stagione 1) – 28 novembre

Film originali

Le leggi della frontiera – 22 novembre

Waffles + Mochi – Una festa tutta nuova – 23 novembre

Bruised – Lottare per vivere – 24 novembre

Un bambino chiamato Natale – 24 novembre

Un pettirosso di nome Patty – 24 novembre

Un castello per Natale – 26 novembre

I viziati – 26 novembre

Gli altri film

The Dissidents – 26 novembre

La signorina Julie – 26 novembre

Bohemian Rhapsody – 27 novembre

Documentari

The Penalty – 26 novembre

Angèle – 26 novembre

Ostacoli – 26 novembre

Lost in Vagueness – 26 novembre

Magic Medicine – 26 novembre

I laghetti di Hampstead Heath, Londra – 26 novembre

Red Sea – 26 novembre

Fezeka’s Voice – 26 novembre

Gli amori nascosti – 26 novembre

Contenuti in scadenza

Di seguito è possibile trovare tutti i film, le serie e i documentari che lasceranno la piattaforma nella settimana dal 22 al 28 novembre 2021.

Film in scadenza

Spider-Man: Far from Home – 23 novembre

Miracoli del cielo – 25 novembre

Confusi e felici – 28 novembre

Kalushi: The Story of Solomon Mahlangu – 28 novembre

Documentari in scadenza

Regine della notte – 24 novembre

