2 mesi di NOW Sport gratis con la NOW Smart Stick in offerta al 50%

Acquistando in offerta una NOW Smart Stick potete ottenere gratis 2 mesi di NOW Sport: ecco tutti i dettagli dell’offerta al 50%.

Il catalogo di NOW, il servizio di streaming di Sky che fino a pochi mesi fa rispondeva al nome di NOW TV, continua a crescere giorno dopo giorno, ma i fan dello streaming in Italia sanno benissimo che quando si tratta di sport, la scelta non è così illimitata.

Niente Netflix o Disney+, ma Amazon Prime Video, DAZN e Sky come servizi principali per seguire tutto lo sport in Italia e non solo. Oggi vogliamo concentrarci sul pacchetti Sport di NOW, proposto a 14,99 euro al mese salvo lo sconto per i nuovi utenti. Chi è solito tenere attivo l’abbonamento per seguire lo sport su NOW, però, oggi può portarsi a casa ben due mesi di abbonamento gratuito spendendo 14,99 euro.

Il trucco per avere il pacchetto Sport di NOW gratis per 2 mesi, sta nell’offerta che Amazon propone oggi su NOW Smart Stick, la chiavetta che trasforma ogni televisore dotato di porta HDMI in una smart TV perfetta per guardare i contenuti di NOW ma anche delle altre principali piattaforme di streaming, dai già citati Netflix, Prime Video e Disney+ passando per YouTube e Spotify.

Come avere 2 mesi gratis di NOW Sport

La NOW Smart Stick viene proposta a 14,99 euro con un risparmio di 10 euro sul prezzo consigliato da Amazon e con la chiavetta vi arriva anche un codice per avere gratis 2 mesi del Pass Sport per guardare tutte le partite e gli incontri in HD e su 2 dispositivi in contemporanea:

Serie A TIM 2021-24 con 3 partite su 10 ogni giornata

con 3 partite su 10 ogni giornata Serie BKT 2021-24

UEFA Champions League 2021-2024 con 121 partite su 137 a stagione

2021-2024 con 121 partite su 137 a stagione UEFA Europa League

UEFA Europa Conference League 2021-2024

Una selezione di partite di Premier League per la stagione 2021/2022,

per la stagione 2021/2022, Una selezione di partite di Bundesliga per le stagioni 2021-2025

per le stagioni 2021-2025 Una selezione di partite della Ligue 1 per le stagioni 2021-2024

per le stagioni 2021-2024 Formula 1 fino alla fine della stagione 2022

fino alla fine della stagione 2022 MotoGP fino alla fine della stagione 2021

fino alla fine della stagione 2021 Tennis internazionale

NBA fino alla stagione 2022/23

L’offerta è attivabile entro il 31/12/2022, quindi acquistando oggi la chiavetta avrete tre mesi di tempo per attivare gratis il Pass Sport di NOW e godere di 2 mesi di contenuti in streaming senza costi aggiuntivi. E, come accade per tutti i servizi di streaming in Italia, vi basterà disattivare l’abbonamento una volta attivato per avere la certezza che venga interrotto allo scadere dei due mesi di prova, senza alcun addebito o costo aggiuntivo.

Allo scadere dei due mesi, va da sé ma è comunque doveroso specificarlo, la chiavetta NOW Smart Stick resta in vostro possesso e potrà essere utilizzata per guardare tutti i contenuti in streaming dei servizi sopra citati.

Nella confezione sono inclusi: