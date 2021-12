Disponibile l’ultima stagione di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

High Calibre, la quarta e ultima stagione di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Anno 6, è disponibile su console e PC Windows.

Ubisoft ha annunciato che High Calibre, la quarta e ultima Stagione di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Anno 6, è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows PC, incluso Ubisoft+, il servizio in abbonamento di Ubisoft e Stadia. Questa nuova stagione introduce il nuovo Operatore irlandese Thorn, la rielaborazione della mappa Outback, nuovi colori predefiniti delle squadre e un nuovo Pass Battaglia con una nuova skin per armi esotiche, assieme ad altri aggiornamenti.

Le novità della Stagione

Thorn è un Operatore con velocità e armatura media che può essere equipaggiato con il nuovo UZK50Gi o l’M870 come armi primarie e con 1911 TACOPS o C75-AUTO come armi secondarie. E’ inoltre equipaggiato con il Razorbloom Shell, un dispositivo di prossimità che, una volta attivato, innesca una detonazione a tempo. Se un giocatore nemico non esce dall’area d’effetto in tempo, riceverà danni allo scadere del timer.

Inoltre, la mappa Outback è stata ridisegnata per migliorare il bilanciamento e la comodità del giocatore. Sia l’edificio principale che la zona esterna sono stati modificati per permettere agli Attaccanti di pianificare e mettere in atto strategie più efficaci. Nuovi muri esterni distruggibili sono stati aggiunti e alcune aree sono state ristrutturate e ripulite per fornire migliori linee di tiro.

Anno 6 Stagione 4 arriva con un nuovissimo Pass Battaglia, che include 100 livelli e 131 ricompense, disponibile fino al 21 febbraio. Il Pass Battaglia include un percorso gratuito e uno Premium disponibile per 1200 crediti R6.

I possessori del Pass Battaglia Premium possono giocare immediatamente nei panni di Thorn e progredire più velocemente, mentre gli altri giocatori possono sbloccarlo con Renown o Crediti R6 a partire dal 14 dicembre. I nuovi contenuti stagionali, tra cui la rielaborazione della mappa, i nuovi colori di squadra predefiniti, il nuovo HUD e gli aggiornamenti dell’Operatore sono disponibili da subito gratuitamente per tutti i giocatori.

Rainbow Six Siege sarà disponibile gratuitamente da giovedì 2 dicembre a lunedì 6 dicembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, e Windows PC su Epic Games Store e Ubisoft Connect. I giocatori potranno anche beneficiare di uno sconto fino al 70% durante questo periodo, a seconda della piattaforma e della e della versione del gioco. Per ulteriori informazioni potete fare riferimento a questo indirizzo.