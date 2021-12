Prime Video, i film da non perdere a dicembre 2021

I film Prime Video a dicembre 2021: ecco quelli che non dovreste lasciarvi sfuggire, da Io sono Babbo Natale a Being the Ricardos.

Prime Video si prepara al mese di dicembre 2021 con diversi film che potrebbero ingolosire gli abbonati al servizio. Tra questi, si annoverano alcune produzioni originali interessanti, ma non solo.

Quali sono, dunque, i film Prime Video da non perdere a dicembre 2021? Ne abbiamo elencati alcuni per facilitare la scelta dei nostri lettori.

I film Prime Video di dicembre 2021

Da un’interessante commedia natalizia all’italiana a un ricercato dramma interpretato da Nicole Kidman e Javier Bardem. Ecco le pellicole in uscita.

Harry Potter: la saga completa

I fan del celebre maghetto inglese saranno felici di sapere che tutta la saga di Harry Potter approda nel catalogo di Amazon il 1 dicembre. Da La pietra filosofale a I Doni della Morte, chiunque volesse ripercorrere l’epica storia di Harry e i suoi amici potrà farlo grazie al proprio abbonamento Prime. Quest’anno il Natale del noto servizio streaming sarà “magico”.

Io sono babbo Natale

Ultimo film con il compianto Gigi Proietti. La storia segue le vicende della ex galeotto Ettore, interpretato da Marco Giallini, che, non avendo grandi prospettive per migliorare la sua vita, decide di continuare a rapinare le case. Si intrufola così nella dimora di Nicola, Proietti appunto, un uomo che non possiede oggetti di valore ma dichiara di essere Babbo Natale. Diretta da Edoardo Falcone, la commedia italiana sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 6 dicembre. Una visione che potrebbe risultare piacevole in famiglia, in occasione delle festività.

Encounter

Un Marine decorato parte in una missione per salvare i suoi due figli da una minaccia misteriosa, probabilmente aliena o comunque non umana. Man mano che il loro viaggio li conduce in situazioni sempre più pericolose, i bambini dovranno lasciarsi l’infanzia alle spalle. Diretto da Michael Pearce e scritto da Joe Barton insieme al regista, Encounter si posiziona a metà tra fantascienza e thriller e sarà disponibile dal 10 dicembre. La pellicola vede nel cast Riz Ahmed, protagonista di The Sound of Metal, e Octavia Spencer, Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2012 con The Help.

Being the Ricardos

Diretto da Aaron Sorkin, il film racconta la storia di Lucille Ball e Desi Arnaz e del loro matrimonio. La storica protagonista della sitcom Lucy ed io è interpretata da Nicole Kidman, mentre i panni del coniuge sono vestiti da Javier Bardem. Being the Ricardos è un biopic drammatico incentrato sulla complicata relazione professionale e romantica della famosa coppia, sullo sfondo di una critica settimana di produzione dello show televisivo. Ma il film ripercorre anche le indagini da parte dell’FBI sulla stessa Ball, che ammise di essersi iscritta al partito comunista nel 1936. La pellicola sarà disponibile sulla piattaforma Amazon dal 21 dicembre.

La furia di un uomo – Wrath Of Man

Chi preferisce un action movie nudo e crudo, invece, potrà optare per La furia di un uomo – Wrath Of Man, in uscita il 27 dicembre. Scritto e diretto da Guy Ritchie, il film è un remake del titolo francese Le convoyeur e vede nel cast grandi nomi, tra cui Jason Statham. La storia ruota intorno a un nuovo misterioso dipendente della Fortico Securities, Patrick Hill, che diventa noto come “H”. Sebbene inizialmente si faccia conoscere come un tipo tranquillo e mansueto, presto le formidabili abilità di H verranno rivelate, così come la sua brutalità.

Cosa ne pensate dei film di dicembre su Prime Video?