Prime Video, 5 film da (ri)vedere a Natale 2021

I migliori film da rivedere su Prime Video per prepararsi a Natale 2021: da Last Christmas a Dickens – L’uomo che inventò il Natale.

Prime Video offre una buona quantità di film natalizi a coloro che desiderano guardare qualcosa a tema nelle settimane che precedono le festività. Tra commedie divertenti e romantiche, italiane o internazionali, la piattaforma streaming di Amazon offre diverse possibilità agli abbonati in cerca di contenuti in cui neve, abeti e decorazioni fanno da contorno.

Ma quali sono i film da vedere (o rivedere) a Natale 2021? Ne abbiamo scelti cinque che potrebbero accontentare un po’ tutti i gusti.

Leggi anche: Tutti i film da vedere a Natale 2021 su Netflix

I film natalizi da vedere su Prime Video

Dalla simpatica comedy con Diego Abatantuono al film romantico con Emilia Clarke, ecco le pellicole da non lasciarsi sfuggire durante le feste.

Last Christmas

Con protagonista la Daenerys di Game of Thrones (Emilia Clarke), il film segue la storia della giovane Kate, che lavora come elfo in un negozio di Natale al centro di Londra. Senza un tetto sopra la testa, dopo essere stata cacciata dal suo coinquilino, e rischiando di perdere il posto di lavoro a causa di una grave disattenzione, Kate è costretta a tornare dai genitori. Un giorno incontra fuori dal negozio l’avvenente Tom, che va in bicicletta e fa volontariato in un rifugio per senzatetto. Trascorrendo sempre più tempo con lui, Kate inizierà a fare del bene e cercherà di migliorare la propria vita e quella degli altri.

Dickens – L’uomo che inventò il Natale

Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2008 di Les Standiford, a sua volta ispirato al celebre romanzo Canto di Natale di Charles Dickens, segue la storia dell’iconico autore anglosassone durante la stesura di una delle sue opere di maggior successo. Dopo il fallimento dei suoi ultimi tre libri, Dickens, rifiutato dai suoi editori, si trova a scrivere in pochissimo tempo un libro che avrebbe rilanciato la sua carriera, Canto di Natale. Con protagonista Dan Stevens, il film analizza la psicologia del personaggio e ricrea perfettamente il periodo storico a cui fa riferimento.

10 giorni con Babbo Natale

Dopo il film 10 giorni senza mamma, Fabio De Luigi torna in una commedia tutta all’italiana in cui, insieme alla sua famiglia, si troverà a raggiungere la Lapponia a bordo di un vecchio camper. Con Diego Abatantuono nei panni di Babbo Natale, la pellicola Prime Video è il ritratto di una coppia sull’orlo della rottura, alle prese con nuovi problemi sulla divisione dei ruoli e con le incomprensioni con i figli. Movimentato, divertente e leggero, il film potrebbe essere la giusta scelta per una serata da trascorrere in famiglia.

L’apprendista di Babbo Natale

Un delizioso film d’animazione per i più piccoli che racconta la storia di un bambino destinato a diventare il successore di Babbo Natale. Il vecchio dalla lunga barba bianca, infatti, è sulla soglia della pensione e ha bisogno trovare un sostituto, il quale dovrà chiamarsi Nicholas, essere orfano e avere un cuore puro. Un ragazzino dall’altra parte del mondo risponde a questi requisiti, ma la poca fiducia in se stesso e la paura delle altezze lo rendono non del tutto idoneo al compito. Sarà Babbo Natale stesso, quindi, ad aiutarlo a superare i suoi limiti. Del film, è stato fatto anche un sequel (oltre a una serie animata di decine di episodi).

Trasporto eccezionale – Un racconto di Natale

Un film di fantasia a tinte horror, quindi non proprio rivolto ai più piccini. Trasporto eccezionale è ambientato in Finlandia, una settimana prima di Natale, e racconta la storia del giovane e avventuroso Pietari deciso a indagare quando nel suo paesino i bambini iniziano a sparire misteriosamente. Nel frattempo, un gruppo di scienziati americani sta cercando di appurare alcuni fatti e una oscura verità su Santa Claus verrà a galla.

A proposito della piattaforma Amazon, ecco 5 film Prime Video da non perdere a novembre 2021.