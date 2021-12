Ghostrunner, il DLC premium Project_Hel arriverà il 27 gennaio

Project_Hel sarà il prossimo DLC premium di Ghostrunner. Disponibile dal 27 gennaio consentirà di indossare i panni di uno dei boss del gioco.

Il publisher 505 Games e gli sviluppatori e partner One More Level, All In! Games, 3D Realms, e Slipgate Ironworks, hanno annunciato Project_Hel, un’espansione per Ghostrunner, il gioco d’azione cyberpunk in prima persona che ha venduto milioni di copie. Project_Hel sarà disponibile dal 27 gennaio 2022, ma i fan più impazienti possono iscriversi qui per avere la possibilità di entrare in una prima beta privata. Dal 7 dicembre, i giocatori potranno calarsi nel clima festivo con un Holiday Pack cosmetico gratuito. Project_Hel sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Amazon Luna, e PC via Steam, Epic Games Store, e GOG dal 27 gennaio 2022 al prezzo di 14,99.

Project_Hel, da update a un’esperienza completa

Project_Hel era stato inizialmente pianificato come un piccolo DLC, ma nel corso dello sviluppo è diventato un’esperienza Ghostrunner completa. In questa espansione l’utente prenderà il controllo di Hel, uno dei boss del gioco base, mentre scende dalla Torre Dharma in una sanguinosa ricerca tutta sua. Progettata per attrarre nuovi giocatori e veterani, è un personaggio più orientato al combattimento e può sopravvivere ad un attacco aggiuntivo rispetto al Ghostrunner.

Corre sui muri, vola attraverso paesaggi urbani colmi di neon e attraversa sei livelli mentre padroneggia i suoi poteri attraverso un sistema di progressione dalle abilità uniche. Con Hel il giocatore potrà combattere nuovi nemici e boss al ritmo di sei tracce fresche per gentile concessione del musicista di elettronica Daniel Deluxe.

Chiunque voglia giocare prima di gennaio può iscriversi alla beta privata che sarà lanciata nel corso dell’anno. Quelli selezionati per partecipare saranno inclusi nei crediti di Project_Hel. Per commemorare le festività natalizie, i giocatori di Ghostrunner potranno abbellire il look di Jack con un bundle festivo gratuito per spada e guanto, disponibile dal 7 dicembre. Sarà inoltre possibile pitturare la città di rosso con le katane “Rudolph’s Run” e “Boon”, entrambe ispirate all’impacchettamento dei regali.