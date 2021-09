505 Games compie 15 anni e festeggia con un Publisher Sale

Tra le iniziative per il suo 15° anniversario sconti su Control, Death Stranding, Ghostrunner, Assetto Corsa, Terraria e tanti altri titoli.

505 Games festeggia i suoi 15 anni di attività, e lo fa annunciando un’enorme Publisher Sale insieme a giveaway, interviste e altre feature divertente come una linea temporale interattiva che documenta i momenti chiave della storia dell’azienda. Particolarmente interessanti per gli appassionati di videogame alla ricerca di affari a poco costo sono però gli sconti enormi effettuati su quasi tutti i titoli del catalogo di 505 su Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, Microsoft Store e Nintendo eShop, da oggi fino al 25 settembre, di cui parliamo qualche riga sotto. Per rimanere comunque aggiornati su tutti gli eventi legati all’anniversario dell’azienda vi consigliamo di seguire il sito di 505 Games.

505 Games, un’ascesa costante

Nei primi anni dell’azienda, 505 Games era conosciuta soprattutto come distributore di giochi per console. Dopo quindici anni, 505 è cresciuta fino a diventare un importante e ammirato editore di titoli per console, PC e dispositivi mobile, con un’impressionante gamma di giochi recenti. I punti salienti includono il gioco dell’anno 2019 Control, il pluri-premiato gioco d’azione cyberpunk Ghostrunner dell’anno scorso (con un sequel già in produzione), il blockbuster multimilionario Terraria e una serie di giochi free to play di alto profilo.

Per festeggiare il 15° anniversario della società, tanti sconti su questi titoli di punta e su una serie di prodotti tra i più celebrati dal pubblico e dalla critica.

Alcuni esempi? Per PlayStation e Xbox c’è il 60% di sconto sull’ottimo Control: Ultimate Edition, addirittura l’80% di sconto su Assetto Corsa Ultimate Edition e il 50% su Ghostrunner. Quest’ultimo, insieme al titolo di Remedy si trovano scontati del 50% anche sullo shop di Nintendo. Per PC, l’ultima fatica di Hideo Kojima, Death Stranding, si trova a un prezzo ridotto del 60% sia su Steam che su Epic Store. I giocatori possono anche provare il popolare RPG free-to-play Gems of War, realizzato dai creatori originali di Puzzle Quest. Il gioco presenterà uno speciale pet in game, un regalo celebrativo per i videogamer e altri vantaggi aggiuntivi.