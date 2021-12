Microsoft lancia la nuova app Teams Essential per le PMI

Con l’app indipendente, Microsoft risponde alle esigenze di chi ha bisogno solo di una piattaforma con cui effettuare videochiamate.

Microsoft ha lanciato Teams Essentials, una nuova soluzione all-in-one separata dal pacchetto di Office 365, progettata specificamente per le piccole e medie imprese. L’applicazione riunisce le funzionalità di cui le aziende hanno bisogno per servire i clienti, tra cui videochiamate di gruppo illimitate fino a 30 ore, chat di gruppo, condivisione di file e calendario, a soli 4 dollari.

Teams Essentials di Microsoft, per le PMI

Con Teams Essentials, le piccole imprese, dai ristoranti ai rivenditori ai servizi professionali, possono facilmente incontrare, collaborare, comunicare e servire i clienti in modi nuovi. Microsoft ha riportato come esempio il Bristol Dental Specialists, uno studio con sede nel Regno Unito, che ha iniziato a utilizzare Teams lo scorso anno. Dalle consulenze virtuali alla collaborazione con i colleghi, il team di Bristol è riuscito a offrire un’assistenza ai pazienti più rapida, amichevole ed economica grazie all’app.

“La comunicazione è così importante e con Teams stiamo lavorando insieme meglio che mai per fornire ai pazienti uno standard di cura che ci distingue”, ha dichiarato Rebecca Metcalfe, Senior Treatment Coordinator di Bristol Dental Specialists.

La necessità di strumenti di comunicazione a prezzi accessibili non si limita alle tradizionali piccole imprese a scopo di lucro. Anche le organizzazioni no profit, le organizzazioni religiose, le scuole e i gruppi comunitari faticano a connettersi e collaborare in modo efficace. Queste organizzazioni e piccole imprese devono essere immediatamente operative e Teams Essentials lo rende possibile senza la necessità di competenze IT. Teams Essentials consente a coloro con e senza un account Teams di partecipare in modo semplice ed efficace.

Sebbene la versione gratuita di Microsoft Teams sia ancora disponibile, Teams Essentials offre funzioni extra come riunioni più lunghe e più spazio di archiviazione. Finora, professionisti e aziende che volevano utilizzare Teams per lavoro, dovevano sostenere un abbonamento al servizio di Office 365, che offre numerosi vantaggi, tra cui l’accesso e la realizzazione di documenti e di altri file di lavoro direttamente in cloud, e così via. La volontà di Microsoft, con l’app indipendente, è quella di rispondere alle esigenze di chi ha solo bisogno di una piattaforma con cui effettuare videochiamate, senza il costo oneroso di un abbonamento più ampio.