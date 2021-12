Netflix, 5 serie TV da non perdere a dicembre 2021

Le migliori serie TV Netflix di dicembre 2021: eccone 5 che non dovreste lasciarvi sfuggire, dal finale de La casa di carta a The Witcher 2.

Netflix ha deciso di chiudere l’anno in bellezza, con un dicembre 2021 ricco di novità interessanti. Gli appassionati di serie TV assisteranno a grandi ritorni, ma anche a qualche novità che potrebbero avere il piacere di guardare.

Quali sono, dunque, le migliori serie Netflix di dicembre 2021? Ne abbiamo raccolte 5 che gli abbonati non dovrebbero lasciarsi sfuggire.

Le migliori serie TV Netflix di dicembre 2021

Dagli ultimi episodi dello show incentrato sui rapinatori con la tuta rossa al ritorno dello Strigo: ecco le migliori serie di questo mese.

Lost in Space 3

Terza e ultima stagione della serie fantascientifica incentrata sulla famiglia Robinson e sul suo viaggio interstellare. Continua la lotta per la sopravvivenza di Judy, Penny, Will e il robot, che dovranno guidare i 97 giovani coloni in un’evacuazione mentre le loro vite cambieranno per sempre con l’emergere di alcuni segreti. Lost in Space, la cui season 3 è disponibile dal 1 dicembre, è lo show ideale per coloro che sono alla ricerca di una produzione sci-fi poggiata su un dramma familiare ben costruito.

La casa di carta 5 – Volume 2

Gli ultimi episodi de La casa di carta approdano sulla piattaforma il 3 dicembre. I fan della nota serie spagnola scopriranno finalmente quale sarà il destino del Professore e dei suoi rapinatori, messi alle strette all’interno della Banca di Spagna. Le ultime cinque puntate concluderanno definitivamente lo show, quindi ci si aspetta un finale mozzafiato e ricco di sorprese. D’altronde la produzione spagnola è divenuta un vero e proprio fenomeno globale, superata soltanto da Squid Game per numero di visualizzazioni.

The Witcher 2

Continua l’epopea di Geralt di Rivia con i nuovi episodi in arrivo il 17 dicembre. Lo Strigo, convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. The Witcher 2 proietterà sul piccolo schermo nuova azione, mostri e magie, in un’avventura che gli appassionati del fantasy – e ovviamente del libro e del videogioco da cui la serie è tratta – sapranno apprezzare.

Emily in Paris 2

Seconda stagione della serie di successo con Lily Collins, che torna a vestire i panni di Emily Cooper. Dopo essersi trasferita a Parigi per lavoro, la giovane ha deciso di seguire l’istinto e lasciarsi alle spalle le proprie insicurezze. Così, sebbene la vicenda amorosa che ha coinvolto il ragazzo della sua migliore amica sia andata male, Emily si godrà il glamour, il romanticismo e le bellezze della capitale francese. Lo show raggiungerà il catalogo di Netflix il 22 dicembre.

The Silent Sea

Il giorno della Vigilia di Natale esordirà invece sulla piattaforma lo sci-fi coreano The Silent Sea. Spedito in missione sulla Luna, un equipaggio dovrà scoprire cosa è successo in una base dal momento che nessuno dà più segni di vita, compresa la sorella della protagonista. Un’altra produzione che, con tutta probabilità, gli appassionati di fantascienza avranno voglia di esplorare.

Tra le altre serie TV esordienti nel mese di dicembre troviamo Questi ruggenti anni Venti, che racconta le storie di otto ventenni in cerca di successo ad Austin, e Stay Close, uno show incentrato su quattro persone che nascondono oscuri segreti ai loro cari e mettono in discussione quanto davvero conosciamo degli altri.