Netflix, serie TV e film tra il 6 e il 12 dicembre 2021

I film e le serie TV in uscita su Netflix dal 6 al 12 dicembre 2021: dalla terza stagione di Titans al film The Unforgivable.

Netflix prevede un dicembre 2021 molto ricco, sia dal punto di vista dei film che delle serie TV. Anche nella settimana che va dal 6 al 12 del mese, infatti, il catalogo del gigante dello streaming si prepara ad accogliere interessanti novità.

Tra gli show in arrivo si annovera la terza stagione di Titans, che riprende da dove si era conclusa la precedente. Tra le new entry c’è il personaggio di Barbara Gordon e i nuovi episodi si preannunciano piuttosto accattivanti, dal momento che la serie è già stata rinnovata per una season 4.

Spazio anche alla terza stagione di The Sinner, in cui il detective Ambrose si troverà a indagare su un incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti due suoi vecchi compagni di università (uno dei quali morirà). Il sopravvissuto all’incidente è interpretato da Matt Bomer, che reciterà quindi accanto a Bill Pullman – che è il poliziotto Ambrose.

Per quanto riguarda i film in uscita, invece, non si può non citare The Unforgivable, attesa pellicola con Sandra Bullock, Vincent D’Onofrio e Viola Davis. La storia ruota intorno all’ex detenuta Ruth Slater, che, uscita di prigione, si rende conto di avere difficoltà nel riprendere in mano la propria vita per condurre un’esistenza normale. Cerca così di ricucire il rapporto con sua sorella.

Da tenere in considerazione anche Asakusa Kid, film ispirato al libro autobiografico scritto dal noto regista Takeshi Kitano, in cui viene raccontato anche il suo rapporto con il maestro Senzaburo Fukami.

Tra i film non originali spunta Joker con Joaquin Phoenix, dove viene reinterpretata la storia del supervillain di Batman; un gran successo che ha permesso al noto attore di portarsi a casa il premio Oscar.

Gli appassionati di animazione giapponese, invece, potranno contare sulla seconda parte di Shaman King, che continuerà a raccontare l’epica storia di Yoh Asakura e del suo tragitto per diventare re degli sciamani.

Netflix: tutte le novità tra il 6 e il 12 dicembre

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

Voir (stagione 1 – docuserie) – 6 dicembre

Go Dog Go (stagione 2) – 7 dicembre

Centaurworld: Il mondo dei centauri (stagione 2) – 7 dicembre

Titans (stagione 3) – 8 dicembre

Shaman King (seconda parte – serie anime) – 9 dicembre

The Sinner (stagione 3) – 9 dicembre

Aranyak (stagione 1) – 10 dicembre

How To Ruin Christmas (stagione 2) – 10 dicembre

Saturday Morning All Star Hits! (stagione 1) – 10 dicembre

Inspector Koo (nuovo episodio) – 11 dicembre

Film originali

David e gli elfi – 6 dicembre

Asakusa Kid – 9 dicembre

Back to the Outback – Ritorno alla natura – 10 dicembre

Dos – 10 dicembre

Virtualmente reale – 10 dicembre

The Unforgivable – 10 dicembre

Gli altri film

Johnny English colpisce ancora – 6 dicembre

Joker – 6 dicembre

I gabbiani muoiono al porto – 10 dicembre

The Dead Bruges – 10 dicembre

The Enemies – 10 dicembre

Blinded by the Light – Travolto dalla musica – 12 dicembre

Contenuti in scadenza

Di seguito è possibile trovare tutti i film, le serie e i documentari che lasceranno la piattaforma nella settimana dal 6 al 12 dicembre 2021.

Film in scadenza

Spiderwick – Le cronache – 6 dicembre

Men in Black: International – 7 dicembre

Poli opposti – 8 dicembre

Good and Prosperous – 9 dicembre

Il corriere – The Mule – 12 dicembre

The Lego Movie 2: Una nuova avventura – 12 dicembre

Serie in scadenza

Serial Killer with Piers Morgan – 9 dicembre

Documentari in scadenza

Mariah Carey’s Merriest Christmas – 8 dicembre

A proposito del noto servizio di streaming, ecco anche 5 serie Netflix da vedere a dicembre 2021.