Prime Video, 5 serie TV da non perdere a dicembre 2021

Le migliori serie Prime Video di dicembre 2021: dall’ultima stagione di The Expanse allo show The Ferragnez – La serie…

Dopo aver lanciato una delle sue serie più importanti dell’anno a novembre (La Ruota del Tempo), Prime Video accoglie un dicembre 2021 un po’ sottotono dal punto di vista degli show televisivi.

Sebbene non manchino film di spessore, infatti, nell’ultimo mese dell’anno non sono presenti serie in grado di far sgranare gli occhi agli spettatori. Quali sono, a ogni modo, quelle che meritano di essere considerate? Di seguito è possibile dare un’occhiata alle migliori 5.

Le migliori serie TV Prime Video di dicembre 2021

Dallo show su Chiara Ferragni e Fedez alla docuserie sul più importante club di calcio tedesco, ecco i 5 contenuti che non dovreste lasciarvi scappare nel mese di dicembre.

Harlem

Dal 3 dicembre è disponibile sulla piattaforma streaming di Amazon una nuova commedia incentrata su un gruppo di ambiziose amiche provenienti da Harlem, mecca della Black Culture in America. Insieme vivranno il passaggio dai loro vent’anni alla successiva tappa del loro carriere, relazioni e sogni di ragazze di città.

FC Bayern – Behind The Legend

Il famoso club calcistico tedesco è protagonista di un documentario che fornirà una sguardo ravvicinato sulle sue imprese, a partire dalla finale della Champions League del 2020 a Lisbona, fino alla fine della stagione 2020-21. Si concentrerà sulle persone che hanno fatto la storia e hanno contribuito a rendere il Bayern la squadra di maggior successo al mondo. Lo show, disponibile dal 8 dicembre, non mancherà di ripercorrere i momenti salienti e la storia della squadra, l’immagine che il club ha di sé e come viene percepito nel mondo.

The Ferragnez – La serie

Disponibile dal 9 dicembre, questo docu-reality permetterà al pubblico di avere accesso al dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, durante un periodo speciale della loro vita insieme: lo show, infatti, si posiziona fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021, con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, mostrando anche gli incontri con gli amici e le rispettive famiglie. I successivi tre episodi saranno disponibili dal 16 dicembre.

The Expanse 6

Gli appassionati di fantascienza potranno godersi l’ultima stagione di The Expanse, che riprende con il sistema solare in guerra, mentre Marco Inaros e la sua Free Navy continuano a lanciare devastanti attacchi asteroidi sulla Terra e su Marte. Mentre le tensioni di guerra e le perdite di quota minacciano di dividere l’equipaggio della Rocinante, Chrisjen Avasarala compie una mossa audace e invia l’ex Marine Marziano Bobbie Draper in una missione segreta che potrebbe cambiare le sorti del conflitto. Nel frattempo, nella Cintura degli Asteroidi, Drummer e ciò che è rimasto della sua famiglia sono in fuga dopo aver tradito Marco. E su un lontano pianeta oltre gli Anelli, inizia a sorgere un nuovo potere. Gli ultimi episodi della serie saranno disponibili dal 10 dicembre.

Tampa Baes

In arrivo il 10 dicembre su Prime Video, la serie in otto episodi segue le vicende di un gruppo di amiche lesbiche a Tampa Bay, città di richiamo per la comunità LGBTQ+ sulla costa della Florida. Con gli occhi di tutti puntati addosso, le protagoniste di questa docuserie sono pronte a combattere gli stereotipi e le etichette, senza rinunciare al divertimento.

