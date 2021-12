Netflix, 5 film da non perdere a dicembre 2021

I migliori film originali Netflix in uscita a dicembre 2021: eccone 5 da non perdere, da The Unforgivable a Don’t Look Up.

Netflix ha in serbo grandi sorprese per dicembre 2021. Non soltanto con serie TV da urlo, ma anche con film che permetteranno al servizio di chiudere l’anno in bellezza. È proprio nel mese delle festività, infatti, che si aggiungono al catalogo titoli altisonanti, un perfetto regalo di Natale per gli abbonati.

Ma quali sono i migliori film originali Netflix di dicembre 2021? Ne abbiamo raccolti 5 che gli appassionati di cinema non dovrebbero assolutamente lasciarsi sfuggire.

I migliori film Netflix di dicembre 2021

Dal kolossal con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence al film di Sorrentino candidato agli Oscar 2022, ecco le pellicole da tenere d’occhio su Netflix nel mese di dicembre.

Il potere del cane

Disponibile dal 1 dicembre, è un dramma sontuoso a livello visivo che evoca il tramonto dei cowboy sulla scia di una modernizzazione inevitabile e necessaria. Segue la storia di due fratelli, George e Phil, che possiedono un ranch nel Montana. Quando il primo sposa la giovane vedova Rose e la porta a vivere nel ranch, il secondo prende di mira la donna e suo figlio Peter, tormentandoli senza sosta. Nel cast, nomi importanti come quello di Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons e Kirsten Dunst.

Asakusa Kid

Il 9 dicembre debutta invece Asakusa Kid, film tratto dall’autobiografia di Takeshi Kitano, famoso comico e regista giapponese. Nella pellicola sarà approfondito anche il rapporto tra il protagonista e il suo maestro e mentore Senzaburo Fukami: partendo dalle più umili mansioni, Kitano arriverà (esattamente come accaduto nella realtà) a conquistare il pubblico di Asakusa, quello del Giappone e, infine, quello mondiale. Negli anni ’80, infatti, è diventato uno dei comici più famosi di tutto il Sol Levante, prima come parte di un duo chiamato Two Beats e poi come solista. La sua carriera d’attore è decollata definitivamente con il suo ruolo in Merry Christmas Mr. Lawrence, film di Nagisa Oshima del 1983 con David Bowie e musicato da Ryūichi Sakamoto. Alla fine degli anni ’80 è cominciata invece la sua carriera da regista, coronata dalla vittoria del Leone d’Oro a Venezia per il suo dramma poliziesco del 1997, Hana-Bi – Fiori di fuoco.

The Unforgivable

In uscita il 10 dicembre (dopo aver debuttato in cinema selezionati il 24 novembre), The Unforgivable segue la storia di una donna, Ruth Slater, che cerca di riprendere in mano la sua vita dopo essere uscita di prigione. Trovandosi in una società che si rifiuta di perdonare il suo passato, data la condanna per un crimine violento, affronta giudizi negativi nei luoghi dove un tempo si sentiva a casa. Capisce dunque di avere una sola possibilità per redimersi: ricostruire il suo rapporto con la sorella minore, che suo malgrado aveva abbandonato. Nel cast compaiono Sandra Bullock, Vincent D’Onofrio e Viola Davis.

È stata la mano di Dio

La pellicola candidata per l’Italia come Miglior film internazionale al Premio Oscar 2022 sbarca su Netflix il 15 dicembre. Ambientata negli anni ’80 a Napoli, si incentra sul diciassettenne Fabietto Schisa, la cui vita cambia radicalmente in seguito a due avvenimenti: l’arrivo di Maradona al Napoli e un grave incidente che spezza la felicità in famiglia. Il giovane avrà modo di imparare come gioia e sconforto siano intrecciate tra loro così tanto da determinare insieme il suo futuro. È stata la mano di Dio è diretto dal regista partenopeo Paolo Sorrentino.

Don’t Look Up

Il 24 dicembre esce sulla piattaforma Don’t Look Up, scritto e diretto da Adam McKay. Il film comprende un cast fenomenale, tra cui si annoverano Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Meryl Streep e Timothee Chalamet – tra gli altri. La trama ruota intorno a due umili astronomi che partono per un enorme tour mediatico con l’obiettivo di avvisare l’umanità dell’avvicinamento di una cometa destinata a distruggere la Terra. Si tratta di una satira tagliente sul mondo mediatico e politico di oggi, catastrofica e divertente al tempo stesso.

A proposito del noto servizio di streaming, ecco i film natalizi da vedere su Netflix quest’anno.