SEGA svela Sonic Frontiers ai The Game Awards 2021

La nuova avventura del famosissimo porcospino blu Sonic sarà ambientata in un mondo più aperto e libero da esplorare.

Ottime notizie per i fan di Sonic: ai The Game Awards 2021, SEGA ha presentato Sonic Frontiers, la prima esperienza di gioco open-zone dell’iconico franchise. La rivelazione è stata accompagnata da un trailer che ha dato la possibilità agli appassionati di Sonic di dare una prima occhiata al prossimo titolo di azione e avventura. Sonic Frontiers dovrebbe arrivare sulle console attuali e di nuova generazione alla fine del 2022. Intanto potete gustarvi il filmato di annuncio e subito dopo le informazioni dettagliate sul progetto.

Sonic torna in azione

Sviluppato da membri esperti del Sonic Team Japan di SEGA, guidati dal producer Sachiko Kawamura e dal regista Morio Kishimoto, Sonic Frontiers offrirà ai fan di Sonic un gioco completamente nuovo. Nel pericoloso e vasto mondo di Sonic Frontiers, tutto è possibile e i giocatori avranno la libertà di esplorare il regno aperto visivamente sbalorditivo. “Sonic Frontiers è un enorme balzo in avanti per il franchise, offrendo un’esperienza di gioco evoluta che può essere apprezzata sia dai fan di lunga data di Sonic che dagli appassionati di azione e avventura”, ha affermato Takashi Iizuka, Creative Officer di Sonic Team USA.

Grazie allo sforzo dei talentuosi sviluppatori del Sonic Team Japan, abbiamo creato un nuovissimo stile di esperienza di gioco per Sonic the Hedgehog, in cui i giocatori potranno esplorare paesaggi lussureggianti ed estesi con la velocità e le abilità tipiche del famoso porcospino blu.

I mondi si scontreranno nell’ultima avventura della mascotte di SEGA, in un’esperienza come mai prima d’ora, come lascia intuire anche la nota ufficiale di accompagnamento al video: “accelera verso nuove vette e prova il brivido della libertà ad alta velocità. Affronta potenti nemici mentre sfrecci attraverso le Isole Starfall: paesaggi ricchi di fitte foreste, cascate traboccanti, deserti sfrigolanti e altro ancora”. Per saperne di più su Sonic Frontiers e rimanere aggiornato sulle news di Sonic the Hedgehog potete fare riferimento sui canali ufficiali su Twitter e Instagram, oppure su Facebook, Twitch e YouTube .