Samsung progetta uno smartwatch con schermo pieghevole

Samsung avrebbe depositato un progetto relativo alla realizzazione di uno smartwatch con schermo arrotolabile, pieghevole o scorrevole.

Dopo aver realizzato una delle migliori serie di smartphone pieghevoli, come per esempio i Galaxy Z Fold, Samsung avrebbe intenzione in futuro di realizzare uno smartwatch foldable. Secondo alcune indiscrezioni trapelate online, infatti, il colosso della tecnologia avrebbe depositato in tal senso un brevetto di 113 pagine presso il World Intellectual Property Office (WIPO) il 2 giugno 2021. Ci sono perfino un paio di immagini che circolano in rete a corredo del rumor, pubblicate da LetsGoDigital, il primo sito a scoprire e lanciare la notizia, che mostrerebbero come potrebbero essere alcuni modelli dell’orologio arrotolabile di Samsung.

Le immagini che si dice siano state tratte dal brevetto, mostrano uno smartwatch con un tipo di schermo non completamente rotondo, ovale o rettangolare, sensibilmente più lungo del solito e con una barra al centro. La dimensione potrebbe essere correlata sia alla struttura apribile dell’orologio, sia al fatto che il dispositivo potrebbe essere utilizzato per visualizzare contenuti come foto e video. Il brevetto riporterebbe infatti, tra le presunte funzioni, quella legata a una visualizzazione di immagini in formato 16:9. Inoltre, il pannello dovrebbe ospitare contemporaneamente più informazioni, che verrebbero suddivise in due porzioni in apposite finestre a metà.

Il dispositivo dovrebbe inoltre ospitare una fotocamera posizionata al centro o di fianco (a seconda della gamma) adibita a diverse funzioni, compresa quella per effettuare videochiamate.

Da evidenziare come nel modello con display rettangolare, non è visibile alcuna cornice tra le due parti dello schermo. Dulcis in fundo, la documentazione parla anche della compatibilità con un pennino per touch screen. Samsung ha recentemente creato un nuovo microsito per i suoi nuovi display, che rivela la tecnologia di prossima generazione sviluppata dall’azienda. La pagina web mostra in particolare gli schermi OLED arrotolabili, pieghevoli e scorrevoli che il gruppo ha in progettazione per smartphone, tablet e persino laptop. Ora sembra però che Samsung voglia ampliare questa offerta allargando l’uso di questa tecnologia agli smartwatch.