Samsung, ufficiali Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3: info e prezzi

In occasione dell’evento Unpacked, Samsung ha lanciato ufficialmente la terza generazione di telefoni pieghevoli, ovverosia il Galaxy Z Fold3 5G e il Galaxy Z Flip3 5G, insieme ad alcuni prodotti della sua linea di dispositivi indossabili, il Galaxy Watch 4, il Galaxy Watch 4 Classic e gli auricolari Galaxy Buds 2.

I nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z rappresentano la terza generazione di dispositivi foldable, offrendo ai consumatori le più amate e desiderate funzionalità Samsung all’interno di un hardware di altissima qualità. In tal senso sembrano pensati principalmente per un’utenza business, e puntano in tal senso su un corredo ancora più ampio di app dei partner del colosso tecnologico coreano, in modo tale da sfruttare al massimo la versatilità del formato pieghevole. L’esperienza offerta dall’ecosistema flessibile si preannuncia pertanto vasta, fluida e ottimizzata.

Samsung Galaxy Z Fold3

“Nell’ultimo anno le nuove tecnologie hanno ridisegnato senza sosta il nostro modo di vivere e noi, grazie alla collaborazione con fidati partner del settore, abbiamo creato esperienze integrate in grado di offrire personalizzazione e versatilità inedite”, ha detto M.Roh, Presidente e Head of Mobile Communications Business di Samsung Electronics.

Dalle video chiamate a mani libere con Google Duo, all’uso della S Pen, alla riproduzione video in modalità Flex su Youtube, fino al multitasking semplificato e più “agile” con la possibilità di salvare gruppi di app sul pannello Edge da aprire successivamente per un multitasking istantaneo e con Microsoft Teams, al frame realizzato nel nuovo Armor Aluminum, il più resistente mai utilizzato su uno smartphone Galaxy, tutto sembra “confermare” la volontà di Samsung di far diventare il device uno strumento di lavoro indispensabile, diretto a quel pubblico di riferimento di solito della serie Note.

Il nuovo Galaxy Z Fold si propone infatti di riunire tutto il meglio di smartphone e tablet, consentendo modalità completamente nuove di lavorare, connettersi e creare. Samsung Z Fold 3 è disponibile nel formato 256GB/12GB a 1.849€, e in quello 512GB/12GB a 1.949€ nelle colorazioni phantom silver, phantom black e phantom green.

Scheda Tecnica

Schermo Esterno : 6,2” HD+ (832 x 2.268 pixel, 24,5:9, 387 ppi) Dynamic AMOLED 2X, refresh rate adattivo da 120Hz, 1.000 nit

: 6,2” HD+ (832 x 2.268 pixel, 24,5:9, 387 ppi) Dynamic AMOLED 2X, refresh rate adattivo da 120Hz, 1.000 nit Schermo Interno : 7,6” QXGA+ (2.208 x 1.768 pixel, 22,5:18, 374 ppi) Dynamic AMOLED 2X, refresh rate adattivo da 120Hz, 500 nit

: 7,6” QXGA+ (2.208 x 1.768 pixel, 22,5:18, 374 ppi) Dynamic AMOLED 2X, refresh rate adattivo da 120Hz, 500 nit CPU : Snapdragon 888

: Snapdragon 888 RAM : 12 GB

: 12 GB Memoria interna : 256 / 512 GB UFS 3.1

: 256 / 512 GB UFS 3.1 Dimensioni (da piegato): 67,1 x 158,2 x 14,4-16 mm (cerniera) | aperto: 128,1 x 158,2 x 6,4 mm

(da piegato): 67,1 x 158,2 x 14,4-16 mm (cerniera) | aperto: 128,1 x 158,2 x 6,4 mm Peso : 271 grammi

: 271 grammi Fotocamera posteriore : Grandangolo : 12 megapixel, f/2.2, dimensioni pixel 1,12 μm, FOV 123˚ Principale : 12 megapixel Dual Pixel AF, OIS, f/1.8, dimensioni pixel 1,8 μm, FOV 83˚ Teleobiettivo 2x (10x digitale): 12 megapixel, PDAF, f/2.4, OIS, dimensioni pixel 1.0 μm, FOV 45˚

: Fotocamera frontale : 10 megapixel, f/2.2, dimensioni pixel 1,22 μm, FOV 80˚

: 10 megapixel, f/2.2, dimensioni pixel 1,22 μm, FOV 80˚ Fotocamera interna : 4 megapixel, f/1.8, dimensioni pixel 2,0 μm, FOV: 80˚, sotto al display

: 4 megapixel, f/1.8, dimensioni pixel 2,0 μm, FOV: 80˚, sotto al display Connettività : dual nano SIM + eSIM (2 numeri funzionanti contemporaneamente), 5G sub6, LTE Cat.20 DL/ Cat.18 UL, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS, USB-C

: dual nano SIM + eSIM (2 numeri funzionanti contemporaneamente), 5G sub6, LTE Cat.20 DL/ Cat.18 UL, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS, USB-C Batteria : 4.400 mAh con ricarica rapida a 25 Watt, wireless a 10W, inversa a 4,5W

: 4.400 mAh con ricarica rapida a 25 Watt, wireless a 10W, inversa a 4,5W Certificazione : IPX8

: IPX8 OS: Android 11 con One UI

Samsung Galaxy Z Flip3

Dal canto suo il Galaxy Z Flip3, anch’esso di terza generazione, arriva con una veste più raffinata, dotata di materiali più durevoli e resistenti e in quattro colorazioni principali: lavanda, nero, crema e verde, e in esclusiva sul Samsung Shop online anche bianco, rosa e grigio. Compatto e tascabile, è resistente all’acqua IPX8 e realizzato anch’esso in alluminio Armor, e tramite il display esterno permette di accedere a Samsung Pay, così da rendere le procedure di pagamento rapide e comode. Anche qui, a seconda del modello cambia ovviamente il prezzo: il formato con 128GB/8GB costa 1.099€ mentre il Galaxy Z Flip 3 da 256GB/8GB a 1.149€

Anche Galaxy Z Flip3 5G è realizzato con il più resistente telaio in alluminio sino ad ora utilizzato sui foldable Samsung, a protezione della cerniera, così da permettere all’utente di aprire lo smartphone e concentrarsi sulle cose importanti. Le cover anteriore e posteriore di Galaxy Z Flip3 sono realizzate con il vetro più robusto della gamma Galaxy. Corning Gorilla Glass Victus è fino al 32% più resistente rispetto al passato. Il processore 5nm è poi alimentato da GPU, CPU e NPU upgraded. Insomma, anche qui un prodotto picoclo ma potente e pronto a soddisfare ogni esigenza.