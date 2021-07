Samsung, i nuovi pieghevoli sostituiranno i Galaxy Note 21

In vista del prossimo Samsung Galaxy Unpacked, che si terrà l’11 agosto 2021 alle 16:00, l’azienda conferma i rumor delle scorse settimane.

Samsung ha confermato che i prossimi due smartphone pieghevoli della linea Galaxy Z prenderanno il posto di quelli della serie Galaxy Note 21. Come vi avevamo anticipato lo scorso maggio, in occasione del Samsung Galaxy Unpacked 2021, che si svolgerà l’11 agosto 2021 e sarà trasmesso in streaming dal sito Web di Samsung e da YouTube, verranno presentati il Galaxy Z Fold 3, nuova versione del pieghevole dell’azienda coreana, e del Galaxy Z Flip 3, versione senza 5G e dunque più economico.

Il Samsung Galaxy Unpacked 2021

“Viviamo in un’epoca di rapidi cambiamenti, che vedono l’evoluzione della cultura del lavoro e la diffusione di tecnologie di comunicazione all’avanguardia. Ora più che mai esiste la necessità di dispositivi mobile flessibili e versatili, che possano stare al passo con il ritmo incalzante delle nostre vite, aiutandoci a massimizzare e apprezzare ogni momento”. Con queste parole Samsung ha presentato il suo prossimo evento che si terrà in live streaming l’11 agosto 2021 alle 16:00, ovverosia il Samsung Galaxy Unpacked 2021.

Nell’ultimo anno le nuove tecnologie hanno ridisegnato senza sosta il nostro modo di vivere e noi, grazie alla collaborazione con fidati partner del settore, abbiamo creato esperienze integrate in grado di offrire personalizzazione e versatilità inedite.

Queste la parole M.Roh, Presidente e Head of Mobile Communications Business di Samsung Electronics, in una nota inviata alla stampa. “Samsung è pronta a svelare una tecnologia mobile visionaria e funzionale in grado di dare vita a un mondo migliore. Nel giro di qualche settimana lanceremo l’ultima e più avanzata serie Galaxy Z, dando così un nuovo volto alla categoria degli smartphone e ridisegnando del tutto le esperienze che vivrete”. I nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z di terza generazione punteranno in tal senso su un corredo ancora più ampio di app dei partner del colosso tecnologico coreano, per sfruttare al massimo la versatilità del formato pieghevole.

Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip

L’esperienza offerta dall’ecosistema flessibile si preannuncia pertanto vasta, fluida e ottimizzata: dalle video chiamate a mani libere con Google Duo alla riproduzione video in modalità Flex su Youtube, fino al multitasking con Microsoft Teams.

Il prossimo Galaxy Z Fold si propone di riunire tutto il meglio di smartphone e tablet, consentendo modalità completamente nuove di lavorare, connettersi e creare, mentre il Galaxy Z Flip, anch’esso di terza generazione, arriverà con una veste più raffinata e dotata di materiali più durevoli e resistenti.

Il Samsung Galaxy Unpacked 2021 servirà inoltre per scoprire le ultime novità tecnologiche progettate per aiutare le persone a vivere appieno ogni momento, indipendentemente da dove si trovino. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla Newsroom Samsung e su Samsung.com.