Alexa parla con la voce di Babbo Natale: ecco come attivarla

Alexa ci permette di parlare con Babbo Natale, farci raccontare storie e farci cantare canzoni a tema. Ecco come provare subito la novità.

Il Natale sta arrivando e Amazon, oltre a proporci sconti da capogiro per tutto il mese di dicembre, ha pensato anche ai più piccoli. Chi ha in casa un qualsiasi dispositivo con Alexa, a cominciare dagli Echo in super offerta in questi giorni, può fin da subito far parlare i propri figli con Babbo Natale in persona!

Non è necessario installare manualmente alcuna skin – ci ha già pensato Amazon a farlo per noi come funzionalità aggiuntiva di Alexa per il periodo natalizio – ma soltanto chiedere “Alexa, fammi parlare con Babbo Natale“. A risponderci non sarà la voce classica di Alexa, ma una voce maschile che ci dice quando manca al Natale e ci permette di interagire in modi diversi e divertenti.

Babbo Natale ci fornisce ogni giorno una curiosità diversa sul Natale, ci darà informazioni sulla sua posizione – “Alexa, dov’è Babbo Natale?” – e ci intratterrà raccontandoci storie di Natale o addirittura cantandoci alcune canzoni natalizie.

Le risposte sono sempre diverse e più elaborate del solito e promettono di far divertire i più piccoli portando in casa un tocco di mangia, un filo diretto tra Alexa e Babbo Natale.

I comandi di Alexa con la voce di Babbo Natale

Ecco alcuni dei principali comandi natalizi che potete dare ad Alexa per parlare con Babbo Natale: