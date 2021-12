Al via le offerte di Natale di Huawei su Amazon: sconti fino al 44%!

Settimana di grandi offerte di Natale sui prodotti di Huawei in vendita su Amazon. Sconti fino al 44% su tablet, smartwatch e dispositivi audio.

Il Natale sta arrivando e Huawei ha deciso di tirarci un po’ su il morale con una valanga di sconti su alcuni dei suoi prodotti più apprezzati e venduti, arrivando a ridurre i prezzi del 44% in quella che per molti dispositivi è un’occasione più unica che rara. Le offerte di Natale di Huawei partono oggi e si concluderanno il 19 dicembre prossimo. Dai tablet ai dispositivi indossabili, dai potenti notebook agli accessori audio, le offerte del giorno di Huawei spaziano tra diverse categorie e puntano a fare felice sia chi punta ad ampliare il proprio ecosistema Huawei sia chi si affaccia per la prima volta nel mondo della fortunata azienda cinese che nel corso degli ultimi anni è diventata sinonimo di qualità e affidabilità.

Le offerte sui tablet di Huawei (fino al 30%)

Partiamo di una delle offerte più interessanti, quella sull’ottimo Huawei MatePad T 10s, proposto con uno sconto del 22%.

Risparmio di 59,01 euro euro su HUAWEI MatePad T 10, con display da 9,7″, RAM da 2 GB e memoria interna da 32 GB, che scende del 30% rispetto al prezzo di listino:

Tra le offerte c’è anche il Mediapad T5 10 LTE di Huawei, un buon tablet con ampio schermo da 10,1 pollici adatto per le principali attività quotidiane, dall’intrattenimento per guardare film ed ascoltare la musica alla navigazione sul Web e la gestione della posta elettronica.

Huawei Mediapad T5 garantisce una buona ergonomia grazie al peso di appena 460 grammi di peso e allo spessore di appena 7,88 mm. Ottimo il livello costruttivo grazie alla presenza di un corpo unibody in metallo. Il tablet pc Android dispone di un display da 10,1 pollici (risoluzione 1920 x 1200) che permette una visione ottimale in ogni singolo dettaglio: lo schermo da 16:10 è ideale per guardare film, programmi TV e navigare su siti web. Due speaker in grado di riprodurre un audio potente e di alta qualità per la musica preferita.

Le offerte sugli auricolari Huawei

Gli auricolari FreeBuds Pro vantano la cancellazione del rumore ottimizzata rispetto agli altri modelli – riconosce i rumori dell’ambiente in modo intelligente, variando la modalità di cancellazione del rumore per garantire un’esperienza di ascolto ottimizzata – e modalità Voce che limita i rumori circostanti e ottimizza la rilevazione della voce.

Non solo, grazie alla connessione Dual Device, gli auricolari Huawei FreeBuds Pro oggi in sconto supportano la connessione simultanea con due dispositivi e permettono di passare da un dispositivo all’altro con un tocco. Il sistema a tre microfoni – due dei quali rivolti verso l’esterno – rilevano accuratamente il suono nella direzione del rumore mentre il microfono rivolto verso l’interno garantisce che la voce si senta chiaramente.

Tutti i dispositivi indossabili di Huawei in offerta

HUAWEI WATCH GT 2 in sconto

La linea di smartwatch GT 2 di Huawei rappresenta il meglio che il colosso cinese ha da offrire sul fronte dei dispositivi smart da polso: schermo ampio, design elegante e robusto e più di 200 combinazioni per personalizzare il quadrante, ma anche sensori che permettono di tenere sotto controllo la nostra intera giornata, dai passi all’attività fisica, dal battito cardiaco alla capacità massima di consumare ossigeno durante un allenamento incrementale.

Gli smartwatch GT 2 di Huawei ci restano vicini anche durante la notte, monitorando il sonno grazie alla tecnologia TruSleep 2.0 di Huawei che non si limita a valutare il nostro riposo, ma ci fornisce anche suggerimenti e consigli per dormire bene e senza interruzioni.

Gli smartwatch Huawei Watch Fit in offerta

A scendere di prezzo per l’evento di Amazon sono anche gli smartwatch della linea Watch Fit di Huawei. Display AMOLED rettangolare da 1,64 pollici e 326 PPI e una durata della batteria di oltre 10 giorni con tecnologia di ricarica rapida. Il dispositivo è perfetto per gli amanti del fitness: fornisce 12 tipi di allenamenti rapidi animati come Exercise at Work, Full-Body Stretch, Ab ripper e comprende 44 dimostrazioni di movimenti standard.

Con la tecnologia HUAWEI TruSeen 4.0, il Watch Fit può monitorare accuratamente la frequenza cardiaca in tempo reale durante l’intera giornata, anche durante il sonno.

Huawei Band 6 in offerta

Se siete alla ricerca di un dispositivo più discreto ma comunque potente nel monitorare la vostra quotidianità, Huawei Band 6 fa sicuramente al caso vostro. Batteria da lunghissima durata, rilevazione dei livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue a seconda dei modelli, monitoraggio della frequenza cardiaca e tecnologia TruSleep 2.0 di Huawei per il monitoraggio del sonno sono soltanto alcune delle specifiche di Huawei Band 6, proposto in offerta in questi giorni.

Display : Schermo touch a colori AMOLED da 1,47″

: Schermo touch a colori AMOLED da 1,47″ Dimensioni : 43 x 25 x 11 mm

: 43 x 25 x 11 mm Peso : 18 g

: 18 g Bluetooth : Bluetooth 4.2

: Bluetooth 4.2 Resistenza all’acqua : 5 ATM

: 5 ATM Pulsanti : Schermo interamente touch + tasto Home

: Schermo interamente touch + tasto Home Batteria : 100 mAh

: 100 mAh Tempo di ricarica : 100 minuti

: 100 minuti Sensori: Sensore IMU a 6 assi (sensore di accelerazione, sensore giroscopio), sensore ottico di frequenza cardiaca, sensore indossabile a infrarossi

Le offerte di Natale di HUAWEI: MateBook X Pro 2021 con 500 euro di sconto

Anche il nuovo MateBook X Pro 2021, che vanta un display 3K FullView e un rapporto screen-to-body del 91%, rientra tre le offerte della Huawei Week. Sotto la scocca troviamo il processore Intel Core di undicesima generazione che, unito a un nuovo sistema di raffreddamento intelligente, è in grado di fornire prestazioni più efficienti rispetto ai modelli precedenti.