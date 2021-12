10 film di Natale da vedere o rivedere subito su Netflix

Lo spirito natalizio è arrivato! Ecco 10 film di Natale da vedere e rivedere su Netflix insieme alla vostra famiglia.

Netflix e tutti gli altri servizi di streaming disponibili in Italia, da Prime Video di Amazon a Disney+, stanno pian piano sostituendo la TV tradizionale nella nostra quotidianità. Alzi la mano chi si ricorda quando, guida televisiva cartacea alla mano, si scorreva giorno dopo giorno, canale dopo canale, fino a trovare l’orario della messa in onda dei grandi film classici del Natale, da quelli che ormai entrati a far parte della tradizione natalizia alle nuove uscite che ben si prestano ad una visione durante le feste.

Potremmo citare Mamma Ho Perso l’Aereo, Miracolo nella 34ª strada, Il Grinch o Nightmare Before Christmas, ma il vantaggio di avere un abbonamento a Netflix è quello di non dover sottostare alle decisioni di chi mette a punto i palinsesti televisivi e decidere quando e come vedere o rivedere non soltanto i grandi classici film di Natale con cui siamo cresciuti, ma anche scoprire nuovi titoli da apprezzare e gustare con tutta la famiglia su Netflix.

Oggi vogliamo segnalarvi 10 film di Natale da vedere o rivedere su Netflix, provando a bilanciare tra i classici e le novità da non perdere! E se, con l’occasione, siete ancora a caccia di regali da fare, perché non puntare proprio su un buono regalo targato Netflix?

Un bambino chiamato Natale (2021)

Un ragazzino qualsiasi di nome Nikolas intraprende una straordinaria avventura tra le nevi del Nord per trovare il padre, partito alla ricerca di Elfhelm, il leggendario villaggio degli elfi. Portando con sé una renna testarda di nome Lampo e un fedele topolino, Nikolas presto affronta il suo destino in questa storia magica, divertente e commovente che dimostra che nulla è impossibile.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL FILM SU NETFLIX

Polar Express (2004)

È la notte di Natale. Un ragazzino, steso nel suo letto, pensa che quella dell’arrivo di Babbo Natale sia tutta una bugia. Spinto da un forte rumore, esce di casa e vede un enorme treno a vapore. Si tratta del Polar Express, diretto a casa di Babbo Natale. Per il ragazzo ha inizio un’indimenticabile e magica avventura.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL FILM SU NETFLIX

Il Grinch (2000)

Cindy Lou è una bambina che vive nel paese di Chinonso e, in prossimità dei festeggiamenti per l’arrivo del Natale, convince il sindaco del paesino ad invitare il Grinch, uno scontroso e malvagio essere fantastico, che vive con gli oggetti presi dalla discarica.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL FILM SU NETFLIX

Qualcuno salvi il Natale (2018)

Due fratelli escogitano un piano per catturare Babbo Natale. Quando il piano fallisce, i bambini si uniscono a Saint Nick e ai suoi elfi per salvare le vacanze prima che sia troppo tardi.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL FILM SU NETFLIX

Klaus (2019)

Jesper Johansonn è il rampollo viziato del direttore della Regia Accademia Postale. Rivelatosi svogliato e incapace in qualsiasi mansione dell’istituzione, viene mandato dal padre, per punizione, a fare il postino nella remotissima e gelata isola di Smmerensburg: solo se riuscirà a smistare seimila lettere entro la fine dell’anno, potrà ottenere un trasferimento. L’impresa appare subito disperata: gli abitanti di Smmerensburg, infatti, appartengono a due clan rivali, che pensano soltanto a litigare e di certo non lo fanno via lettera, ma a colpi di ascia e fucile.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL FILM SU NETFLIX

Elf – Un elfo di nome Buddy (2003)

Un uomo, adottato anni prima da uno degli elfi di Babbo Natale, dopo essere stato trasportato per errore al Polo Nord quando era ancora bambino, abbandona il laboratorio dei giocattoli e si reca a New York, per mettersi alla ricerca della sua famiglia.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL FILM SU NETFLIX

Conciati per le feste (2006)

Nel suo quartiere, Steve Finch è il Re del Natale. È l’uomo che ha la casa con più decorazioni luminose. Ma il suo predominio sta per essere minacciato da un nuovo perfido vicino.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL FILM SU NETFLIX

Un principe per Natale (2017)

Amber, ambiziosa giornalista, si reca ad Aldovia per un servizio sull’incoronazione del principe Richard. Nel contempo si muove sotto copertura scoprendo le macchinazioni della famiglia reale e l’amore.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL FILM SU NETFLIX

La banda dei Babbi Natale (2010)

Sorpresi a scalare un edificio la notte di Natale, Aldo, Giovanni e Giacomo vengono arrestati e condotti davanti all’inflessibile commissario Irene Bestetti, impaziente di fare il verbale e di correre a casa a godersi la Vigilia in famiglia. Il trio in abito rosso e barba bianca si racconta e confessa i propri affanni quotidiani.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL FILM SU NETFLIX

L’amore non va in vacanza (2006)

Una produttrice americana ed una giornalista inglese, entrambe deluse dalle rispettive storie d’amore, decidono, pur non conoscendosi, di scambiarsi gli appartamenti via internet. La decisione sarà, per entrambe, l’occasione per riscoprire le gioie dell’amore.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL FILM SU NETFLIX