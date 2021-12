Lo spirito natalizio è arrivato! Ecco 10 film di Natale da vedere e rivedere su Amazon Prime Video insieme alla vostra famiglia.

Non solo Netflix. Il Natale è arrivato e questo significa, almeno per molti di noi, più tempo libero da trascorrere con la famiglia e più tempo libero per stare in relax e gustarsi qualche film natalizio tra una cioccolata calda e qualche stuzzichino. Ieri vi abbiamo segnalato 10 film di Natale da recuperare subito su Netflix, oggi facciamo lo stesso com Prime Video, il servizio di streaming di Amazon incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime.

Vi diciamo subito che il catalogo di Prime Video è più ricco di classici film di Natale rispetto a quello di Netflix, mentre sul fronte dei contenuti originali a tema la selezione è pressoché nulla. Bando alle ciance, se siete alla ricerca di ispirazione per questo periodo di festa, ecco 10 film di Natale da vedere o rivedere subito su Prime Video.

Love Actually – L’amore davvero

Una commedia romantica dai creatori de “Il diario di Bridget Jones” e “Notting Hill”. Divertente, irresistibile e commovente, un cast stellare (Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth ed Emma Thompson, per nominarne qualcuno!) vi porterà alla scoperta dell’amore.

10 giorni con Babbo Natale

La famiglia “tutta matta” di “10 giorni senza mamma” è alle prese con nuovi problemi sulla divisione dei ruoli e con un’avventura che la porterà in viaggio verso la Lapponia a bordo di un vecchio camper per un Natale da trascorrere appassionatamente insieme.

Dickens: l’uomo che inventò il Natale

Canto di Natale, uno dei più emozionanti racconti di tutti i tempi. Ecco la storia di come Charles Dickens trovò l’ispirazione per una straordinaria favola. Lo scrittore inglese ha mescolato momenti della sua vita reale ed elementi fantastici per dare forma a sei personaggi indimenticabili.

Indovina chi viene a Natale?

Natale. Quel magico momento in cui ci si sente più buoni, si cantano canzoncine tradizionali, si regalano doni ai bambini, e si commette sempre quel piccolo, immenso, catastrofico errore, di invitare tutta la propria famiglia per il gran cenone.

Il diario di Bridget Jones

Tratto dal best seller di Helen Fielding. All’inizio del nuovo anno, Bridget Jones, una trentenne ancora single decide che è arrivato il momento di riprendere in mano la sua vita e inizia a scrivere un diario… Ma non è così semplice per Bridget scegliere tra il suo capo Daniel Cleaver, sexy ma donnaiolo, e Mark Darcy, sensibile e romantico…

Last Christmas

Kate, giovane abbonata alle scelte sbagliate, accetta un impiego come aiutante di Babbo Natale in un grande magazzino. Qui conosce Tom, e la sua vita compie una improvvisa svolta grazie a lui.

Io sono Babbo Natale

Ettore (Marco Giallini) è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Non ha grandi prospettive se non quella di continuare la sua carriera da rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola (Gigi Proietti), un simpatico signore che non possiede oggetti di valore ma ha una incredibile rivelazione da fare: “sono Babbo Natale!” Ma sarà davvero lui?

Il grinch

Una bambina convince il sindaco ad invitare alla festa di Natale il Grinch, uno strano essere verde che ha deciso di rovinare le feste a tutti. Con Jim Carrey.

Miracolo di Natale

Il giovane Samuel, si perde durante una tempesta, ma un elfo lo salva e lo porta al villaggio di Babbo Natale. Molti anni dopo, ancora giovane come allora, è addetto all’ufficio postale e legge la lettera di Satia: la bimba chiede che sua nonna guarisca da una malattia. Nella descrizione della nonna, Samuel riconosce il suo amore giovanile e tenterà di salvarla anche a costo di perdere tutto.

Babbo Natale – La Magia Della Polvere Di Stelle

Durante la vigilia di Natale, Babbo Natale chiede alla sua coraggiosa aiutante Nova di andare a caccia della polvere di stelle che permetterà alle renne di volare per portare i regali. Compiuta la missione, la polvere viene però scambiata per farina e utilizzata da Grèsille, assistente del segretario di Babbo Natale, per fare dei biscotti.

