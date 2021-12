ISE 2022, Sony mostrerà un ricco portfolio di nuovi prodotti

Sony presenterà i suoi ultimi prodotti e soluzioni corporate, retail ed education in occasione della fiera ISE 2022 a Barcellona.

Sony presenterà i suoi ultimi prodotti e soluzioni corporate, retail ed education in occasione della fiera ISE 2022 a Barcellona. La tecnologia in esposizione allo stand 3E400 punterà a catturare l’attenzione delle organizzazioni che desiderano disporre delle apparecchiature necessarie per far fronte al nuovo contesto lavorativo, di apprendimento o commerciale. Grazie a soluzioni e prodotti progettati per semplificare la collaborazione creativa, la flessibilità e la creazione di esperienze innovative, la presenza di Sony a ISE 2022 è destinata a ispirare visitatori e system integrator che cercano di soddisfare la domanda post-pandemia dei clienti per connettere le persone con i brand in modo innovativo.

Sony, all’ISE 2022 nuovi display e proiettori laser

I visitatori allo stand di Sony a ISE 2022 avranno l’opportunità di confrontarsi con gli esperti Sony in merito a tendenze chiave e alle sfide del settore, come gli ambienti lavorativi e didattici ibridi, il miglioramento della qualità nella condivisione dei contenuti e della collaborazione grazie a tecnologie AV avanzate per i settori corporate, education e retail. I visitatori potranno inoltre scoprire di persona il più recente portfolio di prodotti e soluzioni, con la possibilità di assistere a dimostrazioni dei nuovi prodotti per la prima volta dal loro annuncio. Una selezione dei prodotti allo stand Sony 3E400 include:

Due straordinari display Crystal LED Full HD e 4K x 2K per immagini mozzafiato, ideali per l’automotive, il retail, le lobby aziendali, gli showroom e gli ambienti di intrattenimento.

Full HD e 4K x 2K per immagini mozzafiato, ideali per l’automotive, il retail, le lobby aziendali, gli showroom e gli ambienti di intrattenimento. La serie BRAVIA di display professionali 4K, che include i modelli da 100″ e 32″ rilasciati recentemente.

di display professionali 4K, che include i modelli rilasciati recentemente. La dimostrazione dell’ultima gamma di proiettori laser 3LCD, che include i modelli VPL-FHZ80 e VPL-FHZ85 annunciati di recente.

La suite completa di soluzioni di workspace management TEOS , unitamente a soluzioni di digital signage e gestione delle sale riunioni.

, unitamente a soluzioni di e Una gamma di soluzioni education all’avanguardia di Sony che includono la telecamera SRG, il microfono beamforming e la soluzione Edge Analytics.

“Dopo un lungo periodo in cui siamo stati privati della possibilità di partecipare a eventi importanti e su grande scala come ISE 2022, è fantastico poter tornare a presentare ancora una volta la nostra gamma di prodotti e soluzioni a visitatori, clienti e partner,” commenta Damien Weissenburger, Head of Sony Professional Displays and Solutions. “Molti degli ultimi prodotti e soluzioni che abbiamo annunciato negli ultimi 12 mesi saranno presentati per la prima volta in occasione di questo grande evento. Pertanto, ci auguriamo che le dimostrazioni dell’offerta di Sony stimoleranno la curiosità e ispireranno la creatività dei visitatori del nostro stand a ISE 2022″.