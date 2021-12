25 anni di Pokémon: su Subito migliaia di idee per i fan italiani

Su Subito oltre 10.000 idee per celebrare Pokémon, il franchise giapponese che ha conquistato fan in tutto il mondo.

Il 2021 ha visto i Pokémon compiere 25 anni, una lunga storia durante la quale il franchise giapponese ha costruito un successo senza pari, capace di conquistare, anno dopo anno, fan sfegatati in tutto il mondo che si sono misurati in una vera e propria frenesia di gare per “catturare” tutti i Pokémon, da cui lo slogan “gotta catch ’em all!”, obiettivo del gioco di ruolo. E nel 2022 arriverà il nuovo attesissimo titolo della saga, “Leggende Pokémon: Arceus”, che non introdurrà una nuova generazione di creature, ma potrebbe stravolgere lo stile di gioco conosciuto fino ad ora. Si tratta, infatti, del primo Action Role-Play Game che, come suggerisce la parola “Action”, si differenza dal gioco di ruolo a turni, passando a uno stile più dinamico.

I Pokémon, un fenomeno immortale

Nati da un’idea di Satoshi Tajiri nei primi anni ’90, i Pokémon combinano la passione per il collezionismo di insetti, attività molto diffusa tra i bambini giapponesi, alla prima console portatile di Nintendo, il Game Boy. Infatti, la parola “Pokémon” deriva dall’unione di Pocket e Monsters, ovvero “mostri tascabili”. A differenza di altri brand, Pokémon nasce come videogame, da cui poi sono stati creati altri prodotti, anch’essi diventati celebri: come il fumetto in stile manga, il cartone animato e il gioco di carte.

Per celebrare questo anniversario, gli appassionati di Pokémon in Italia potranno trovare su Subito.it alcuni tra gli oggetti più introvabili e curiosi per colmare il loro irresistibile desiderio di collezionare e possedere alcune rarità del franchise.

Qualche esempio? Sulla piattaforma si possono trovare particolari carte da collezione come la Pokémon Panciovilla, attualmente la più cara, con un valore pari fino a 100.000 Euro oppure le Charizard prima edizione, in vendita a 7.000 Euro. E ancora, consolle in limited edition come il famoso ma ormai introvabile Gameboy Color in edizione speciale ispirata alla saga. I fan del brand hanno quindi l’imbarazzo della scelta per potersi fare un regalo e aggiungere un nuovo pezzo alla loro raccolta di memorabilia, nell’attesa dell’uscita nel 2022 del sopacitato nuovo attesissimo titolo della saga, Leggende Pokémon: Arceus.