Pokémon UNITE da oggi disponibile su dispositivi mobile

Il primo gioco Pokémon strategico di lotta a squadre, arriva anche su dispositivi mobili. In arrivo anche nuovi pass di lotta.

Pokémon UNITE, il primo gioco Pokémon strategico di lotta a squadre, è disponibile da oggi, mercoledì 22 settembre 2021, anche per dispositivi mobili. Questo gioco free-to-start con possibilità di acquisti nel gioco sarà disponibile per il download nell’App Store e su Google Play. Inoltre, da domani sarà possibile giocare a Pokémon UNITE anche in italiano, francese, tedesco e spagnolo sia su dispositivi mobili che su Nintendo Switch tramite un aggiornamento scaricabile gratuitamente.

Pokémon UNITE aggiunge nuovi pass

Per festeggiare l’uscita del gioco su dispositivi mobili e il raggiungimento di cinque milioni di registrazioni anticipate, i giocatori che completeranno l’evento nel gioco nella versione per dispositivi mobili di Pokémon UNITE entro le 15:59 (CET) di domenica 31 ottobre 2021 riceveranno le seguenti ricompense nell’ambito della campagna di registrazione anticipata: 1.000 coupon Heos, la licenza Unite di Pikachu e lo speciale Holowear Stile festival (Pikachu). Al raggiungimento di 7,5 milioni di registrazioni anticipate, i giocatori riceveranno ulteriori 1.000 coupon Heos.

Sono in arrivo anche nuovi pass di lotta. Effettuando l’accesso con un account Nintendo o un account del Club Allenatori di Pokémon, i giocatori potranno utilizzare i propri dati di gioco sia dalla console Nintendo Switch sia da dispositivo mobile.

In contemporanea con l’uscita di Pokémon UNITE per dispositivi mobili, infatti, Nintendo ha rilasciato il pass di lotta chiamato Spettro a zero G. Questo nuovo pass vede l’introduzione di strumenti ispirati allo spazio. Per far salire di livello il pass di lotta e ottenere così ricompense in base al livello raggiunto, i giocatori dovranno completare sia missioni giornaliere, sia missioni settimanali. Inoltre, i giocatori che acquistano il pass premium avranno l’occasione di ottenere più ricompense.

Infine sarà introdotta una nuova funzione sia per Nintendo Switch che per dispositivi mobili: le Cerchie Unite. I giocatori potranno creare una propria Cerchia Unite oppure cercarne una già creata da altri alla quale farsi ammettere e connettersi così con altri Allenatori. Per trovare più facilmente giocatori affini, è possibile scegliere dei tag che gli altri Allenatori possono inserire quando cercano una Cerchia Unite. I videogamer che non hanno ottenuto il bonus di lancio della versione per Nintendo Switch avranno la possibilità di ricevere la licenza Unite di Zeraora completando una missione speciale a partire da oggi. Coloro che la possiedono già, infine, riceveranno in sostituzione delle monete Heos.