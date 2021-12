HUAWEI AppGallery integra l’app finanziaria Revolut

HUAWEI potenzia la sua selezione di servizi bancari mobile per offrire agli utenti una scelta sempre più ampia. Disponibile una promozione esclusiva.

Huawei annuncia che l’app finanziaria Revolut, una delle più grandi FinTech a livello mondiale, è disponibile sulla sua AppGallery. Questo permetterà agli utenti dell’azienda cinese di accedere a una scelta ancora più ampia di servizi bancari per una gestione delle proprie finanze più efficiente. In occasione del lancio i 560 milioni di utenti attivi mensili del servizio avranno a disposizione anche un’offerta esclusiva che prevede l’accesso gratuito all’abbonamento Premium per un massimo di due mesi per un valore di 29,25 euro, oltre alla suite completa di servizi finanziari targati Revolut. L’offerta è disponibile in 26 paesi in tutta Europa e può essere richiesta dal 16 dicembre alla fine del mese tramite questo link.

Huawei “introduce” Revolut nell’AppGallery

Con oltre 16 milioni di utenti e più di 500.000 imprese, dal suo lancio nel 2015 Revolut è una delle più grandi FinTech del mondo presente in oltre 35 paesi. L’azienda si impegna per avere un ruolo guida all’interno del contesto finanziario attuale con l’obiettivo di aiutare i clienti ad avere un maggiore controllo delle loro finanze. Grazie una grafica curata e un’esperienza utente senza soluzione di continuità, l’app di Revolut semplifica la gestione delle finanze ponendo massima attenzione alle esigenze dell’utente.

In particolare, Revolut semplifica l’esperienza dell’utente invitandolo a gestire le finanze attraverso un’unica piattaforma intuitiva e accessibile. In una sola app, offre poi molteplici funzionalità, come dimostrano le numerose soluzioni tra carte, bonifici conti multivaluta e offerte quali Revolut Stays che offre fino al 10% di cash back per le prenotazioni di alloggi in tutto il mondo.

Per i più giovani tra i 6 e i 17 anni è disponibile Revolut Junior, pensata per i millennial e la GenZ che scelgono Huawei AppGallery per iniziare a consultare le app bancarie. Inoltre, Revolut offre numerosi piani di abbonamento a pagamento (Plus, Premium e Metal) che migliorano l’esperienza utente con ulteriori benefici e meno limiti, e sostiene fornitori e imprese attraverso Revolut Business che consente ai piccoli commercianti di garantire ai propri clienti una modalità di pagamento più efficiente.