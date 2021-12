Huawei AppGallery chiude il 2021 con tante novità

Negli ultimi mesi lo store di app di Huawei è cresciuto anche in termini di servizi e utenti e si prepara a un nuovo anno ancora più ricco.

AppGallery è lo store installato sui recenti smartphone Huawei e Honor, al posto del Google Play Store. Il produttore cinese ha investito parecchie risorse economiche sull’espansione del suo negozio digitale e oggi, a conferma, ha annunciato la disponibilità di nuove app. Lo store, infatti, offre un elenco di app in continua evoluzione che di giorno in giorno si arricchisce per rispondere agli interessi e alle richieste degli utenti.

Huawei AppGallery si aggiorna

Con 560 milioni di utenti attivi mensili in tutto il mondo, HUAWEI AppGallery, lo store digitale di app proprietario di Huawei e cuore dei Huawei Mobile Services (Hms), si colloca al terzo posto tra le più note e diffuse piattaforme di distribuzione di app oggi disponibili. Presente in 170 paesi, è supportato da 4,5 milioni di sviluppatori e partner che lavorano per offrire un ecosistema di app autonomo e innovativo pensato per essere a portata di mano delle persone in tutto il mondo.

Scorrendo velocemente il catalogo di app preinstallato su tutti gli smartphone Huawei, solo in Italia se ne possono contare oltre 12.000 (sono 141.000 a livello globale) appartenenti a 18 categorie diverse, tra app bancarie, di servizi, giochi, shopping, strumenti di navigazione e trasporto, notizie, social media.

La sfida principale alla base dell’ecosistema Huawei è quella di aggiornare costantemente le app esistenti e migliorarle nei contenuti per una gestione più intuitiva e fluida. Per questo e a fronte di una massiva diffusione dei pagamenti digitali, negli ultimi mesi sono state perfezionate in modo capillare le app bancarie, in particolare Intesa Sanpaolo che può essere annoverata nella top ten delle migliori app bancarie di Huawei AppGallery insieme a Unicredit, Fineco, UBI, BPER, YouApp (BPM), Hype, Mediolanum, BCC.

A queste si aggiunge anche Credem Banca integrata di recente. In questo modo, dal proprio smartphone è possibile controllare il proprio estratto conto con tutti i movimenti e acquistare online in tutta comodità e in sicurezza. In ambito Video & Entertainment, AppGallery include le principali piattaforme streaming per chi desidera informarsi in tempo reale e per gli appassionati di cinema, serie tv, sport e molto altro. Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Mediaset Infinity, Rai Play, Twitch, DAZN, Sky Go, Boing App, Now sono tutte disponibili per il download sullo store digitale di Huawei.