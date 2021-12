L’intrattenimento di RaiPlay sbarca su Google TV

A partire dal 16 dicembre, RaiPlay sarà presente con la sua ricca offerta di contenuti su Google TV e Chromecast con Google TV.

A partire dal 16 dicembre, RaiPlay sarà presente su Google TV e Chromecast con Google TV. Grazie a questa integrazione, le persone potranno usufruire del sistema che aiuta a scoprire nuovi film in base a specifiche richieste, scegliendo sia tra i contenuti RaiPlay, che di altre app, e potrà anche interagire con l’Assistant Google presente sul Chromecast con Google TV. Film, fiction, serie originali, docu serie, programmi televisivi della Rai, ma anche tanti contenuti per bambini e programmi sportivi, tra i quali la prossima coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, di cui Rai è l’unico broadcaster ufficiale per l’Italia.

RaiPlay spinge l’azienda verso il content delivery

Grazie a questo accordo, i contenuti di RaiPlay saranno presenti anche dalla semplice Ricerca Google, su Watch Actions e su “Cosa guardare”. Con un semplice click si potranno vedere film e programmi preferiti offerti in piattaforma, oltre a ricevere consigli sui titoli disponibili, mentre si cercano contenuti online. L’utente potrà usufruire del sistema che aiuta a scoprire nuovi film in base a specifiche richieste, scegliendo sia tra i contenuti RaiPlay, che di altre app.

Si potrà inoltre interagire con l’Assistant Google presente sul Chromecast con Google TV, per completare la propria ricerca, chiedere di rivedere un determinato film, mettere in pausa o riprendere la visione dello stesso e molte altre interazioni che gli permetteranno di migliorare la fruizione dei contenuti preferiti.

La presenza dell’app Rai su Google Tv evidenzia l’obiettivo dell’azienda di stato di essere all’interno delle maggiori piattaforme di content delivery in Italia. Nella sezione ON DEMAND, il ricco e nuovo catalogo organizzato per tipologie e generi, sarà quindi possibile scegliere i contenuti di proprio interesse da guardare quando lo si vuole. Film, fiction, serie tv, programmi culturali, d’intrattenimento, d’approfondimento, per bambini, documentari, sport, opera, teatro, musica e selezioni dalle Teche Rai ma anche formati originali pensati per un pubblico più giovane.