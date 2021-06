Stadia presto su Android TV e Chromecast con Google TV

Entro fine mese Stadia sarà disponibile per Chromecast con Google TV e su televisori e dispositivi con Android TV OS.

Google ha annunciato che a partire dal 23 giugno, la sua piattaforma di gaming in streaming sarà disponibile e utilizzabile da Chromecast con Google TV e dai televisori e dispositivi con Android TV OS, scaricando l’app dedicata direttamente dal Play Store. Nel dettaglio, i dispositivi supportati sono:

Chromecast con Google TV

Hisense Android Smart TVs (U7G, U8G, U9G)

Nvidia Shield TV

Nvidia Shield TV Pro

Onn FHD Streaming Stick and UHD Streaming Device

Philips 8215, 8505, and OLED 935/805 Series Android TVs

Xiaomi MIBOX3 and MIBOX4



Per quanto riguarda i dispositivi con sistema operativo Android TV non presenti in questo elenco, per giocare a Stadia sarà possibile attivare il supporto sperimentale, fermo restando che trattandosi di una funzionalità ancora in fase di sviluppo, l’esperienza di gioco potrebbe non essere perfetta. Per iniziare basta comunque installare l’app Stadia dal Play Store, avviarla dalla riga “Le mie app” sulla TV e premendo quindi “Continua” nella schermata di attivazione.

Google Stadia



Google Stadia è la piattaforma per il cloud gaming del colosso di Mountain View che permette di giocare in streaming su qualsiasi PC e smartphone e tablet (selezionati) con installato il browser Chrome o il sistema operativo ChromeOS. Stadia funziona anche su tv tramite Chromecast. Il tutto senza download o installazioni: sono infatti i server di Google che trasmettono direttamente il videogioco sugli schermi, elaborandolo in un data center e utilizzando poi la connessione Internet dell’utente per consegnarlo.

La connessione minima per giocare senza problemi alla risoluzione 1080p, 60 fps, HDR, audio Surround 5.1 è di 20 Mbps. Se, invece, si vuole giocare con la risoluzione 4K sempre a 60 fps, o a 1440p è necessaria una banda di almeno 30/35 Mbps, oltre a un computer Windows o Chromebook con decodifica hardware VP9. Tuttavia alcune di queste funzioni potrebbero non essere disponibili per tutti i giochi in tutte le aree geografiche. Sullo store ufficiale è disponibile un bundle chiamato Stadia Premiere Edition che con una spesa di 99€ include un Google Chromecast Ultra3 per lo streaming dei giochi sulla TV e un controller Stadia per iniziare subito a giocare.